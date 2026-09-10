Juste après le match contre l’AS Roma (1-1), l’entraîneur de Fenerbahçe, Ismail Kartal, a présenté sa démission. Le technicien a ainsi également surpris ses joueurs, qui n’ont appris la nouvelle (indirectement) qu’après la rencontre. Le président du club, Aziz Yildirim, n’a toutefois pas accepté la démission de Kartal.

« J’ai quitté mes fonctions ce soir », a déclaré Kartal en conférence de presse. « J’ai pris cette décision pour ouvrir la voie à mon club. Je démissionne avec l’intention de ne jamais revenir. Bonne soirée à tous. »

Le joueur de Fenerbahçe Archie Brown a été l’un de ceux totalement pris de court. Le buteur a appris la nouvelle par un journaliste, avant qu’elle ne lui soit confirmée par son traducteur. « Non, je ne le savais pas. »

Selon Yildirim, la raison sous-jacente de la décision de Kartal est une bouteille d’eau jetée en direction de sa tête pendant le match.

Le président Yildirim n’a pas accepté la démission de Kartal. « Ils ont jeté une bouteille d’eau vers la tête du coach İsmail alors que le score était de 1-1. C’est pour cela qu’il est triste. Voilà la raison ! Notre équipe a bien joué, nous avons pris un point », a notamment déclaré Yildirim.

« Je viens de parler avec İsmail Kartal. Jusqu’à ce que j’arrête, İsmail Kartal est entraîneur, coach ou quoi que ce soit d’autre. Jusqu’à mon départ, il ne peut pas partir d’ici ! Il a dit qu’il ressentait la pression. “Je prends des médicaments”, a-t-il dit. Moi aussi, je prends 30 médicaments », a ajouté Yildirim.

Fenerbahçe a mal entamé la nouvelle saison de Süper Lig avec six points en quatre matches, si bien que l’écart avec le leader Galatasaray et le poursuivant Besiktas est respectivement de quatre et trois points.

Il y a toutefois aussi eu un grand succès. Kartal a récemment conduit Fenerbahçe vers la phase principale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2008, en éliminant lors des tours préliminaires successivement Górnik Zabrze, Sturm Graz et l’Olympique Lyon.

Kartal est revenu cet été pour une deuxième fois à Fenerbahçe en tant qu’entraîneur principal, un poste qu’il avait déjà occupé entre 2014 et 2015 puis entre 2022 et 2024. Entre 2010 et 2014, il y a aussi travaillé comme entraîneur adjoint d’Aykut Kocaman et d’Ersun Yanal. Entre 1997 et 1999, le Turc aujourd’hui âgé de 65 ans avait également déjà été l’adjoint à Fenerbahçe.



