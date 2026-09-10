Juste après le match contre l’AS Roma (1-1), l’entraîneur de Fenerbahçe, Ismail Kartal, a présenté sa démission. Le technicien a également surpris ses joueurs, qui n’ont appris la nouvelle (indirectement) qu’après la rencontre. Le président du club, Aziz Yildirim, n’a toutefois pas accepté la démission de Kartal.

« J’ai quitté mes fonctions ce soir », a déclaré Kartal en conférence de presse. « J’ai pris cette décision pour ouvrir la voie à mon club. Je démissionne avec l’intention de ne jamais revenir. Bonne soirée à tous. »

Le joueur de Fenerbahçe Archie Brown a été l’un de ceux totalement surpris. Le buteur a appris la nouvelle par un journaliste, puis l’a eue confirmée par son traducteur. « Non, je ne le savais pas. »

Selon Yildirim, la raison de fond de la décision de Kartal est une bouteille d’eau lancée en direction de sa tête pendant le match. La personne qui a jeté l’objet a, selon les médias turcs, entre-temps été arrêtée.

Le président Yildirim n’a pas accepté la démission de Kartal. « Ils ont jeté une bouteille d’eau vers la tête du coach İsmail alors que le score était de 1-1. C’est pour cela qu’il est triste. Voilà la raison ! Notre équipe a bien joué, nous avons pris un point », a notamment déclaré Yildirim.

« Je viens de parler avec İsmail Kartal. Jusqu’à ce que j’arrête, İsmail Kartal est entraîneur, coach ou peu importe. Tant que je ne pars pas, il ne peut pas partir d’ici ! Il a dit qu’il ressentait la pression. “Je prends des médicaments”, a-t-il dit. Moi aussi, je prends 30 médicaments », a ajouté Yildirim.

Fenerbahçe a connu un début mitigé dans cette nouvelle saison de Süper Lig avec six points en quatre matches, ce qui porte son retard sur le leader Galatasaray et son poursuivant Besiktas à respectivement quatre et trois points.

Il y a toutefois aussi eu un grand succès. Kartal a récemment guidé Fenerbahçe vers la phase principale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2008, en écartant lors des tours préliminaires successivement Górnik Zabrze, Sturm Graz et l’Olympique Lyon.

Kartal est revenu cet été pour une deuxième fois à Fenerbahçe comme entraîneur principal, poste qu’il avait déjà occupé entre 2014 et 2015 puis entre 2022 et 2024. Entre 2010 et 2014, il y a en outre travaillé comme entraîneur adjoint d’Aykut Kocaman et d’Ersun Yanal. Entre 1997 et 1999, le Turc aujourd’hui âgé de 65 ans avait déjà été le bras droit à Fenerbahçe.



