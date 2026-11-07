Niko Kovac, l’entraîneur du Borussia Dortmund, a longuement analysé les performances de Joey Veerman vendredi en conférence de presse.

Veerman a quitté le PSV pour Dortmund l’été dernier, contre 22 millions d’euros. Le meneur de jeu a eu besoin d’un temps d’adaptation, mais il a débuté les derniers matches.

« Le rythme, ici en Bundesliga, est vraiment beaucoup plus intense qu’aux Pays-Bas », a commencé Kovac lors de cette conférence de presse, avant le match de championnat de Dortmund contre le SV Elversberg. « Ici, on défend aussi beaucoup plus, et de manière beaucoup plus intense, qu’aux Pays-Bas. »

Mais les styles de jeu sont si différents aux Pays-Bas et en Allemagne que Kovac estime que Veerman est désormais « tout en haut » lorsqu’il a le ballon. « Aux Pays-Bas, on accorde beaucoup plus d’importance au jeu », explique-t-il.

« Ce que j’aime tant chez Joey avec le ballon, c’est tout simplement sa simplicité. C’est dans cette simplicité que résident la difficulté, mais aussi la beauté. Il n’a pas besoin de faire des passes du talon ou d’autres choses compliquées, car il doit chercher à faire progresser le jeu de l’arrière vers l’avant. »

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« Il y parvient très bien, bien sûr avec l’aide des coéquipiers qui l’entourent », estime Kovac. « Mais on voit surtout que les défenseurs centraux ont une grande confiance en lui. Ils le cherchent constamment. Il se place toujours très bien, avec une excellente orientation du corps, ce qui lui permet de faire rapidement progresser le jeu vers l’avant ou

de renverser le jeu. »

Dans l’ensemble, le transfert de Veerman à Dortmund est jusqu’ici une réussite éclatante, estime Kovac. « C’est un joueur très intelligent qui voit vers l’avant. Il n’attend pas d’avoir le ballon pour chercher une solution : il l’a déjà en tête avant de le recevoir. Cela signifie qu’il prend ses décisions à une vitesse fulgurante. C’est pourquoi cela profite non seulement à lui, mais surtout à l’équipe. »