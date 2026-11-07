Partager Suivez GOAL sur Google

Frank Lampard, entraîneur de Coventry City, a critiqué l’arbitrage en Premier League et la règle sur les tirages de cheveux après trois décisions défavorables à son équipe lors de la défaite 3-1 à Everton, vendredi. L’ancien entraîneur d’Everton était furieux qu’aucun penalty n’ait été accordé après que le défenseur James Tarkowski a tiré les cheveux de Caleb Yirenkyi.

Publicité

Trois décisions frustrent l’entraîneur des visiteurs

Lampard a vu son équipe prendre l’avantage grâce à Yann Gboho après la pause, avant qu’un doublé de Thierno Barry et un but tardif de Kiernan Dewsbury-Hall ne scellent la remontée d’Everton. Les visiteurs étaient toutefois furieux après le rejet de trois réclamations majeures par l’arbitre Stuart Attwell et l’arbitre assistant vidéo Timothy Wood. Outre l’accrochage entre Tarkowski et Yirenkyi, Coventry a réclamé en vain un penalty pour un croc-en-jambe de Vitalii Mykolenko sur Taiwo Awoniyi, ainsi qu’une main de Barry.

L’assouplissement des règles relance le débat sur les penalties

Les règles sur les tirages de cheveux ont été assouplies cette saison après trois cartons rouges la saison dernière : désormais, seules une force excessive et une intention justifient une expulsion. Lampard estimait néanmoins que Tarkowski avait commis une faute évidente en tirant les cheveux d’un adversaire dans la surface en première période.

Après le match, Lampard a déclaré : « Ils disent qu’il ne l’a pas tiré assez fort, et je pense que c’est une situation difficile à apprécier. Qu’est-ce qu’un tirage de cheveux ? Vous avez décidé que c’en était un, mais qu’il n’était pas suffisant. J’ai revu les actions. Sur le bord du terrain, sous le coup de l’émotion, on ne peut pas toujours y voir clair.

« Je pense que les règles sont bonnes. Ce n’est pas un carton rouge. Je peux comprendre cela, parce que dans un match de football, il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très graves. Ce genre de geste peut arriver, mais je pense que si la règle reste que c’est une faute, alors, pour moi, il y avait faute. »

Publicité Publicité

Les deux entraîneurs s’opposent sur la main

Si les ralentis suggéraient que le contact de Mykolenko sur Awoniyi avait eu lieu juste à l’extérieur de la surface avant l’ouverture du score de Gboho, Wood a également validé le deuxième but de Barry, bien que le ballon ait semblé changer de direction au contact de son bras.

Related Topics

Revenant sur ces deux actions, Lampard a ajouté : « Pour moi, la faute sur Taiwo, sur la ligne de la surface, c’est un penalty. Il faut de toute façon siffler la faute sur le moment. L’arbitre a laissé jouer, et j’estimais qu’il y avait penalty.

« Sur l’action de Barry, il y a main. J’ai entendu dire qu’ils affirment que le ballon n’a pas touché sa main, mais j’ai vu un angle sur lequel il le dévie dans le but lors de son dernier contact avec le ballon. La VAR est là pour ça.

Publicité

« Je ne peux pas affirmer que je sais tout et qu’ils auraient dû nous accorder les trois décisions. Même si une ou deux ne vont pas dans notre sens, elles auraient clairement changé le match. »

L’entraîneur d’Everton David Moyes a toutefois contesté la main tout en remettant en question la règle sur les tirages de cheveux : « Nous avons eu beaucoup de décisions contre nous. Le ballon ne touche certainement pas sa main.

Publicité

« La règle sur les tirages de cheveux a changé, donc, si c’en était un, ce serait un carton jaune. Mais je trouve toujours ridicule que cette règle existe dans le football. Je ne comprends pas pourquoi ils ne règlent pas complètement ce problème, car je ne trouve pas du tout que ce soit une bonne règle. »

La trêve internationale offre l’occasion de repartir sur de nouvelles bases

La victoire de vendredi a hissé l’équipe de Moyes à la cinquième place du classement, tandis que Coventry reste 16e avant la trêve internationale de novembre. Coventry s’interrogeait sur la validation du but de Barry alors qu’une réalisation similaire de Nottingham Forest avait été refusée contre Tottenham Hotspur plus tôt cette saison. Lampard doit désormais remobiliser son groupe, qui s’estime lésé, avant la reprise du championnat de première division plus tard ce mois-ci.