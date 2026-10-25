L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, confirme que Mike Penders sera titulaire face à Liverpool malgré son cauchemar contre Tottenham

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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a réaffirmé son soutien total à Mike Penders, confirmant que le jeune gardien conservera sa place pour le prochain match de Coupe de la Ligue anglaise face à Liverpool. Cette décision intervient malgré un après-midi difficile pour le Belge lors du derby londonien contre Tottenham Hotspur.

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Alonso maintient sa confiance en Penders après son erreur dans le derby

Pour son premier match complet en Premier League, le gardien de 21 ans est passé par toutes les émotions lors de la récente défaite 2-0 face à Tottenham. Auteur de plusieurs arrêts de grande qualité, il a ensuite commis une erreur coûteuse en seconde période, qui a permis aux visiteurs d’ouvrir le score à Stamford Bridge. Malgré les critiques suscitées par ce but contre son camp, Alonso entend protéger son jeune gardien et veiller à ce qu’une seule erreur très médiatisée ne freine pas sa progression. L’Espagnol estime qu’il est essentiel, pour tout joueur qui intègre l’équipe première, de connaître les hauts et les bas du football de haut niveau, particulièrement dans un club où les attentes sont aussi fortes qu’à Chelsea.

« Cela fait partie du métier. Il faut savoir gérer les erreurs. Nous gardons confiance en Mike et il sera dans les buts contre Liverpool », a déclaré Alonso sur le site officiel du club.

Une réponse collective aux revers à Stamford Bridge

La défaite face à Tottenham a été difficile à digérer pour Chelsea, mais Alonso s’est empressé de présenter ce résultat comme un échec collectif plutôt qu’individuel. En confirmant que Penders sera titulaire lors du prochain match, l’entraîneur envoie un message fort sur la culture qu’il construit dans l’ouest de Londres. Il attend de son groupe qu’il soutienne ceux qui prennent encore leurs marques dans l’élite anglaise.

L’entraîneur préfère faire du résultat face à Tottenham une leçon pour tout le groupe plutôt qu’un motif de changements radicaux. « Nous gagnons et nous perdons ensemble. Gérer les erreurs fait partie du métier, pour moi comme pour tout le monde », a ajouté Alonso.

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Les jeunes talents apprennent sur le terrain

Penders n’a pas été le seul jeune joueur à bénéficier d’une occasion importante face à Tottenham : Geovany Quenda a lui aussi participé à ce derby londonien à fort enjeu. Alonso a reconnu que, pour des joueurs comme Quenda et Penders, ces rencontres offrent un apprentissage accéléré qu’aucun entraînement ne peut reproduire. L’entraîneur veut donner à ces talents les moyens de rebondir rapidement.

« Nous soutenons Mike et Geo (Quenda) aussi, ces joueurs qui disputent leurs premiers matches [de Premier League]. Il voudra prouver qu’il peut faire mieux, et nous devons aussi le montrer », a expliqué Alonso.

Cap sur le défi de la Carabao Cup

Le prochain affrontement avec Liverpool offre à Chelsea l’occasion idéale de retrouver de l’élan. Penders étant confirmé comme titulaire, tous les regards seront tournés vers la façon dont le jeune gardien gérera la pression face à une autre équipe de l’élite de la Premier League. Alonso accorde manifestement beaucoup d’importance à la résistance mentale du Belge et estime que ce match de Carabao Cup est l’occasion idéale pour le gardien de montrer l’étendue de ses capacités sous les projecteurs.