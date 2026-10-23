Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, a fermement démenti les rumeurs l’associant au poste d’entraîneur de Manchester United, alors que Michael Carrick traverse une période difficile à Old Trafford. Le technicien allemand assure rester entièrement concentré sur son projet actuel et ne pas vouloir abandonner les bases solides établies dans son club.

Publicité

Hurzeler concentré sur son projet à Brighton

Hurzeler a réaffirmé publiquement son engagement envers Brighton, alors que les spéculations autour du poste d’entraîneur de Manchester United s’intensifient. L’entraîneur allemand suscite l’intérêt du côté d’Old Trafford, tandis que la pression monte sur l’actuel entraîneur, Carrick, après une série de mauvais résultats. Manchester United étudierait des solutions de remplacement à Carrick, qui n’a remporté aucun de ses sept derniers matches. Hurzeler reste toutefois fermement attaché à son club actuel.

L’entraîneur de Brighton a signé un nouveau contrat de longue durée en mai, qui le lie au club jusqu’en 2029. Un éventuel départ nécessiterait donc le versement d’une indemnité considérable.

Hurzeler écarte les rumeurs venues d’Old Trafford

Face aux médias vendredi, Hurzeler a clairement indiqué qu’il ne se laisserait pas distraire par les rumeurs. Il a souligné qu’il restait concentré sur le calendrier exigeant de son poste actuel.

« Je suis entièrement concentré sur mon travail ici, a déclaré Hurzeler en conférence de presse. Je n’ai pas le temps de penser à ces rumeurs, car nous jouons tous les trois jours. »

Publicité Publicité

L’entraîneur a également apporté son soutien à son homologue de Manchester United : « J’ai beaucoup de respect pour Michael Carrick et pour le travail qu’il a accompli à Manchester United la saison dernière. C’est quelqu’un de formidable, doté d’une grande personnalité, et je le respecte vraiment. Il n’y a rien de plus à dire à ce sujet. »

Related Topics

Des liens solides avec son équipe

Hurzeler a exprimé son profond attachement à l’environnement qu’il a contribué à créer. Il a mis en avant les liens étroits noués avec son effectif et son staff technique ces dernières années.

« J’ai vraiment beaucoup de chance d’être ici, a ajouté Hurzeler. Je fais partie d’une aventure et, quand je me couche, j’ai toujours le sentiment que cette aventure n’est pas terminée. Je souligne toujours que je ne suis pas satisfait à 100 % de notre situation et qu’il y a encore des progrès à faire. »

Publicité

« Tout repose sur les relations humaines. Réussir à préserver cette dimension humaine dans un milieu soumis à une telle pression, c’est quelque chose que je ne considère pas comme acquis et que je ne laisserai pas tomber aussi vite. »

Un déplacement difficile à Liverpool

Brighton réalise une excellente campagne en championnat et occupe actuellement la troisième place de Premier League. Le club a pris 16 points lors de ses sept premières rencontres, une série marquée notamment par une nette victoire contre Arsenal et un succès face à Manchester United en Carabao Cup.

Publicité

Hurzeler attend toutefois une réaction rapide de son équipe après un frustrant match nul 0-0 contre Jablonec en Ligue Europa Conférence. L’effectif doit désormais se préparer à un déplacement exigeant. Brighton se rendra à Anfield ce week-end pour affronter Liverpool, cinquième du classement, tandis que Carrick dirigera Manchester United contre Bournemouth dimanche.