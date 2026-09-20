L’entraîneur d’Excelsior, Ruben den Uil, a du mal à croire ce que son équipe a accompli contre l’Ajax. Les Rotterdamois ont tenu les Amstellodamois en échec sur le score de 2-2 et, selon Den Uil, il a fallu en plus d’une énorme combativité une bonne dose de réussite.

Le technicien reconnaît que l’écart de qualité individuelle entre les deux équipes était important. Selon lui, l’Ajax disposait de bien plus d’options, ce qui a surtout obligé Excelsior à s’accrocher dans le match.

Den Uil a vu ses joueurs aller au bout d’eux-mêmes pour arracher un résultat. L’entraîneur s’est donc montré particulièrement satisfait après la rencontre de la manière dont son équipe a tenu tête aux Amstellodamois.

Tolu Arokodare, surtout, a fortement impressionné Den Uil. Selon l’entraîneur d’Excelsior, l’attaquant nigérian, qui a inscrit le 2-2 peu après son entrée en jeu, est presque impossible à arrêter en raison de son physique et de sa taille.

« Tolu, c’est presque de la fraude pour le championnat. Il est tellement costaud et tellement grand. Un cheat code, ce n’est pas normal », a lancé l’entraîneur en riant après la rencontre. « Même si tu obtiens un 10 au bulletin pour le marquage, ce type te domine encore dans les airs et peut catapulter le ballon de la tête au fond. »

Le reste de l’effectif de l’Ajax plaît également à Den Uil. Selon l’entraîneur d’Excelsior, l’équipe d’Amsterdam est totalement différente de celle d’il y a un an et l’Ajax dispose d’une qualité exceptionnelle.

« Ils ont plusieurs joueurs tellement bons. Même pour l’Eredivisie, c’est inédit », a poursuivi Den Uil.

C’est précisément pour cela que Den Uil est particulièrement fier du point obtenu. « C’est vraiment une performance incroyablement belle de notre part et il faut aussi de la réussite pour qu’un ballon ne rentre pas. »