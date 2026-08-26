Le Portugais Pedro Moreira, entraîneur du club néo-zélandais d'Auckland FC, n'a pas caché sa grande admiration pour la puissance d'Al-Ahli, après la défaite concédée un but à zéro, mercredi soir à Djeddah, en ouverture du parcours des deux équipes dans la Coupe intercontinentale des clubs 2026.

Saleh Abou Al-Shamat a conduit Al-Ahli d'Arabie saoudite au deuxième tour de la Coupe intercontinentale des clubs 2026, après une victoire difficile face à son hôte néo-zélandais d'Auckland, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés au stade Al-Inmaa, dans le cadre du premier tour de la compétition mondiale.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la confrontation, Moreira a reconnu qu'Al-Ahli avait été un adversaire extrêmement difficile, déclarant : « La performance d'Al-Ahli avec son nouvel entraîneur a été bonne, nous avons analysé son jeu ces derniers jours et visionné ses buts, sa moyenne offensive est de deux buts par match, et il se distingue par ses contre-attaques et son approche offensive. »

L'entraîneur portugais a ajouté : « Nous avons joué contre le champion d'Asie, c'est une équipe très forte, nous nous sommes préparés, avons étudié les tactiques et bien joué. Avec davantage d'entraînements, notre équipe sera plus forte à l'avenir. »

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Moreira a exprimé sa grande fierté pour ce qu'ont montré ses joueurs au stade Al-Inmaa, malgré la défaite, déclarant : « Notre prestation a été remarquable et nous nous préparons pour la nouvelle saison qui débute en octobre. Nous sommes fiers de ce que nous avons produit dans ce grand stade et devant ce nombreux public. »

L'entraîneur d'Auckland a révélé qu'il avait travaillé à réduire les espaces devant les joueurs clés d'Al-Ahli, soulignant que son équipe avait disputé deux matches amicaux avant le tournoi, et affirmant que ses joueurs n'avaient pas réussi à égaliser dans les dernières minutes, avant de conclure ses propos par un message d'optimisme : « La défaite n'est pas la fin du chemin. »