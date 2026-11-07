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Unai Emery Michael Carrick BarcelonaGetty Images
Muhammad Zaki
Traduit par

L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, estime que Manchester United, dirigé par Michael Carrick, est « au même niveau » que le FC Barcelone malgré la crise à Old Trafford

Manchester United
U. Emery
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Manchester United vs Aston Villa
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Ligue des Champions

Unai Emery a surpris le monde du football en suggérant que Manchester United évolue actuellement au même niveau que le FC Barcelone, champion de Liga. Malgré les piètres performances de Manchester United sous les ordres de Michael Carrick, l’entraîneur d’Aston Villa se méfie du déplacement à Old Trafford, où il espère briser une malédiction personnelle.

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Un déplacement redoutable à Manchester

Aston Villa se rend dans le nord-ouest dimanche, fort d’une série de cinq matches sans défaite et avec l’intention de rebondir après sa déception européenne. L’équipe d’Emery arrive à Old Trafford encore sous le choc d’une lourde défaite 3-0 contre Barcelone en Ligue des champions.

Malgré la saison difficile de Manchester United en championnat sous les ordres de Carrick, avec une seule victoire à son actif, l’entraîneur de Villa refuse de sous-estimer son adversaire. L’Espagnol présente un bilan personnel désastreux à Old Trafford, où il n’a jamais remporté le moindre match de toute sa carrière d’entraîneur.

Le plus haut niveau de compétition

Face aux médias, Emery a comparé le prochain rendez-vous de Premier League à la lourde défaite récemment subie par son équipe en Catalogne. Il a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de se préparer à affronter un adversaire de tout premier plan, quelle que soit la place actuelle de United en championnat.

« Nous avons joué comme nous l’avions prévu [contre Barcelone], mais cela n’a pas suffi, car le niveau auquel nous étions confrontés est le plus élevé pour des matches de Premier League et de Ligue des champions, a déclaré Emery. Dimanche, Manchester United, c’est le même niveau que Barcelone. C’est donc sur cela que nous essayons de travailler avec les joueurs, et c’est bien sûr très, très exigeant. »

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08 nov. 2026

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« Manchester United est un club fantastique, qui joue très bien. L’an dernier, il a réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. En championnat, il a commencé la saison sans régularité, mais il devrait la retrouver. Ce sera donc un match très, très difficile. »

Un bilan désastreux à Old Trafford

L’histoire récente de Villa dans cette confrontation est tout aussi sombre : le club a perdu lors de ses six derniers déplacements à Old Trafford, toutes compétitions confondues. Emery sait parfaitement quel obstacle psychologique ses joueurs doivent désormais surmonter.

« C’est Manchester United, et les exemples sont très clairs : nous n’avons pas gagné un seul match là-bas depuis quatre ans. Cela montre à quel point c’est difficile pour nous, a-t-il reconnu. Old Trafford représente un immense défi pour moi, pour les joueurs et pour le parcours que nous construisons ensemble ici, parce que nous n’y gagnons pas. »

« Nous y avons subi des défaites difficiles, comme il y a deux ans, lorsque nous étions tout près de nous qualifier pour la Ligue des champions lors du dernier match, et que nous avons perdu. Nous avons laissé passer cette occasion. C’est donc toujours très, très difficile là-bas. »

« Nous devons jouer à notre meilleur niveau, individuellement et collectivement. Nous avons donc beaucoup de travail à faire et nous devons être à la hauteur en même temps. »

Accentuer la pression sur Carrick

Alors qu’Emery discute d’un nouveau contrat dans les West Midlands, mettre fin à sa série sans victoire à Old Trafford constituerait un signal fort. Prendre les trois points ce week-end est essentiel pour préserver la bonne dynamique de Villa en championnat.

Une victoire dimanche aggraverait les difficultés de Carrick tout en prouvant que Villa peut enfin surmonter ses vieux démons à l’extérieur. Les visiteurs devront livrer une prestation sans faute pour conserver leur élan en Premier League.

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