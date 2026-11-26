Partager Suivez GOAL sur Google

Quique Sánchez Flores, entraîneur du Deportivo Alavés, a salué les qualités de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, avant la rencontre entre les deux équipes samedi prochain, lors de la 14e journée de Liga.

Publicité

Le journal Mundo Deportivo a rapporté les propos tenus par Sánchez Flores en conférence de presse, au cours de laquelle il a comparé José Mourinho à Gregg Popovich, ancien entraîneur des San Antonio Spurs et l'un des anciens sélectionneurs les plus marquants de l'équipe des États-Unis de basket.

L'entraîneur d'Alavés a révélé avoir lu récemment la biographie du célèbre technicien de la NBA, qui a su, comme l'entraîneur portugais, traverser les différentes étapes et époques.

« Le football a changé sur les plans tactique, physique, offensif et défensif, mais Mourinho est toujours capable d'être compétitif avec les équipes qu'il entraîne », a déclaré Quique Sánchez Flores.

L'entraîneur d'Alavés a également rendu hommage au technicien du club merengue, ajoutant : « J'ai beaucoup d'affection pour lui ».

Publicité Publicité

Il a poursuivi : « Mourinho est un entraîneur capable de s'adapter aux tendances dominantes, aux modes en matière de systèmes et de schémas tactiques, ainsi qu'à l'évolution du football lui-même, et c'est ce qui lui confère l'importance et le statut qui sont les siens ».

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 ALA Regarder

L'entraîneur d'Alavés a lancé une mise en garde : « Nous devons être une équipe qui concède peu d'occasions à l'adversaire, car il va chercher les failles dans notre système et tentera d'imposer sa domination. Il dispose en plus de nombreux outils pour y parvenir ».

Il a insisté sur la nécessité de ne pas laisser le Real Madrid se projeter avec le ballon, expliquant que le club merengue devient très dangereux s'il dispose de tels espaces.

Publicité

Il a ajouté être conscient que son équipe affrontera une formation « puissante, dominatrice et supérieure sur les plans physique et technique, ou au moins sur l'un des deux », et qu'il faudra donc tenter de rester dans le match le plus longtemps possible.

Quique Sánchez Flores s'est dit convaincu que la prestation de son équipe face au Deportivo La Corogne lors de la dernière journée vaut pour toutes les situations. S'il reconnaît la tentation d'opter pour un plan défensif face au Real Madrid, il préfère reproduire l'approche adoptée lors du match précédent.

Publicité

« Récupérer le ballon rapidement, jouer avec agressivité, faire preuve de force et d'engagement, cela vaut en toutes circonstances. En revanche, ce qui ne vaut pas toujours, c'est de laisser certains espaces ou d'en fermer d'autres selon la nature de l'adversaire », a-t-il déclaré.

Alors qu'approche une période durant laquelle Alavés affrontera des concurrents directs, l'entraîneur a préféré se concentrer sur le prochain match, expliquant : « Chaque match est comme un plat différent, avec sa propre saveur, et celui-ci aura d'autres ingrédients ».

Publicité

Il a conclu en affirmant qu'un résultat positif face au Real Madrid était possible : « Il y a des opportunités », en référence à la possibilité pour Alavés de s'imposer face au club merengue.