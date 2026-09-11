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L'entraîneur d'Al-Taawoun se prononce : Hamdallah sera-t-il de retour face à Al-Hilal ?

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
A. Hamdallah
Z. Lazetic
Arabie saoudite
Maroc
Serbie

L'attaquant marocain est absent depuis une semaine en raison de la blessure.

Le Serbe Zarko Lazetic, entraîneur d'Al Taawoun, a dévoilé la situation de son attaquant marocain Abderrazak Hamdallah concernant sa participation au match face à Al Hilal en Roshn League.

Al Hilal se déplacera chez Al Taawoun, demain samedi, sur la pelouse de ce dernier à Buraydah, lors de la septième journée de la Roshn League saoudienne.

Lazetic a déclaré, dans des propos tenus en conférence de presse d'avant-match rapportés par le journal saoudien « Al Yaum », que Hamdallah ne sera pas en mesure de participer au match face à Al Hilal en raison de sa blessure.

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Saudi Pro League
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Al Hilal
HIL

Hamdallah a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers lors du match nul et vierge entre Al Taawoun et Al Fateh, samedi dernier, lors de la cinquième journée de la Roshn League.

En raison de cette blessure, l'attaquant marocain a manqué le match du « Sucrier de Qassim » lors de la défaite surprise face à Al Hazm sur le score d'un but à zéro, mardi dernier, lors de la sixième journée du championnat saoudien.

Selon de précédents rapports de presse, Hamdallah pourrait faire son retour avec Al Taawoun lors de la confrontation face à Al Nahda d'Oman, le 16 septembre courant, dans le cadre des rencontres de l'AFC Champions League Two 2.

Il convient de rappeler que Hamdallah a disputé 6 matchs avec Al Taawoun depuis son transfert dans ses rangs en provenance d'Al Shabab lors du dernier mercato estival, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive.

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