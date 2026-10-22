L'Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur d'Al-Qadisiyah, attend avec impatience d'affronter Al-Hilal demain, vendredi, dans le cadre de la 11e journée du championnat saoudien Roshan de première division, saluant l'ampleur du travail accompli au sein du club durant la période écoulée.

Al-Qadisiyah est en tête du classement du championnat Roshan avec 25 points, soit un point d'avance sur Al-Hilal, deuxième, ce dernier comptant toutefois un match en retard.

Rodgers a déclaré en conférence de presse ce jeudi : « Nous attendons ce match avec impatience et nous sommes enthousiastes à son sujet. Nous jouons dans une zone de forte chaleur, mais l'état d'esprit des joueurs a été un facteur important. »

Il a ajouté, selon le journal « Al-Maidan » : « Al-Hilal est la meilleure équipe que nous ayons affrontée, mais ils savent aussi à quel point notre équipe est forte. Les deux équipes n'ont pas bénéficié d'une longue période de repos. »

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Il a poursuivi : « Nous ne craignons personne, mais nous sommes conscients de la qualité d'Al-Hilal et des joueurs qu'il possède, comme Watkins et Somerville. »





Interrogé sur la manière dont il gère la pression des matchs, Rodgers a répondu : « Nous gérons les matchs de façon excellente, et il est normal que la période de récupération soit courte, mais le professionnalisme des joueurs et les efforts du staff médical nous aident à gérer la pression des matchs avec une grande efficacité. »

Il a continué ses déclarations : « Chaque match est une opportunité pour nous, et aucune pression ne nous affecte ; au contraire, nous considérons chaque match comme une occasion d'obtenir un bon résultat. »

Il a enchaîné : « On sait bien quelles sont les grandes équipes en Arabie saoudite, mais Al-Qadisiyah était en première division il y a deux ans, et l'ampleur du travail que nous avons accompli au cours de ces deux années est évidente pour tout le monde. Après dix matchs, nous sommes désormais au sommet, et quel que soit le résultat du match de demain, nous continuerons à travailler et nous sommes extrêmement enthousiastes. »

Il a précisé : « Je pense que chaque match que vous disputez dans ce championnat vous oppose à des équipes qui possèdent des joueurs remarquables, et Al-Hilal a des joueurs d'un très haut niveau. Mais tout dépend de notre équipe ; nous devons faire preuve d'organisation et presser avec force. »











