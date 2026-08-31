L'Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur d'Al-Qadisiyah, a tenu des déclarations surprenantes au sujet de la course au titre de meilleur buteur de la Roshn Saudi League cette saison, en écartant le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, du haut de ses pronostics, préférant miser sur son attaquant mexicain Julián Quiñones pour conserver le titre de Soulier d'or.

Quiñones avait attiré tous les regards la saison dernière en étant sacré meilleur buteur de la Roshn Saudi League avec 33 buts, devançant l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, et Ronaldo, offrant ainsi l'une de ses meilleures saisons sur le plan offensif et confirmant son statut de l'un des attaquants les plus redoutables de la compétition.

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Rodgers a déclaré, lors de propos accordés à la presse : « Je m'attends à ce que Quiñones remporte également le titre de meilleur buteur du championnat saoudien cette saison. C'est un buteur de très haut niveau, et nous sommes heureux de disposer d'un joueur comme lui », affirmant sa grande confiance dans la capacité de son attaquant à retrouver rapidement son efficacité devant le but.

L'entraîneur d'Al-Qadisiyah a ajouté, dans un message de défense sans équivoque de son joueur : « Tout le monde connaît sa valeur, il reste une star, mais il n'a pas eu de chance jusqu'à présent. Il a inscrit un but qui a été refusé, et d'autres buts lui ont également été refusés lors des derniers matches », soulignant que ses statistiques actuelles ne reflètent pas, selon lui, le véritable niveau de Quiñones sur le terrain.

Rodgers a poursuivi son soutien à l'attaquant mexicain, déclarant : « J'ai toujours confiance en Quiñones, c'est l'un des meilleurs attaquants que j'ai eus dans ma carrière. Il a été meilleur buteur la saison dernière sans penalties, et il conserve le même état d'esprit. Il a seulement besoin d'un peu de chance pour repartir de plus belle. »

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Les déclarations de Rodgers interviennent alors que Quiñones connaît un début modeste sur le plan des statistiques, puisqu'il s'est contenté d'un seul but en 4 matches de Roshn Saudi League cette saison, sans parvenir à marquer ni à délivrer de passe décisive lors de la victoire d'Al-Qadisiyah face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, ce qui l'a exposé à certaines critiques du public et des médias ces derniers temps.

Malgré ce recul, Rodgers estime qu'il est prématuré de parler d'une baisse de la valeur de Quiñones, affirmant que son attaquant possède la qualité, l'expérience et la motivation qui le rendent apte à revenir dans la course au titre de meilleur buteur, alors que Ronaldo et d'autres stars continuent de se disputer avec force la première place du classement.