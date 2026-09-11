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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

L'entraîneur d'Al-Qadisiyah laisse éclater sa colère après la perte de la première place dans le derby de l'Est

Al Quadisiya
Al Quadisiya vs Al Ittifaq
Al Ittifaq
Saudi Pro League
Brendan Rogers
Arabie saoudite
Irlande du Nord

Nous sommes ceux qui les avons aidés

Le Nord-Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur d'Al-Qadsiah, n'a pas caché sa grande contrariété après le match nul spectaculaire 3-3 face à Al-Ettifaq, affirmant que c'est son équipe qui a offert deux précieux points à son adversaire lors du derby de l'Est, disputé vendredi dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League.

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En conférence de presse d'après-match, Rodgers a attribué ce qui s'est passé au relâchement de ses joueurs après un début fort, et a déclaré sur un ton irrité : « Nous avons marqué deux buts, puis il y a eu un relâchement et nous avons commis des erreurs qui les ont aidés à égaliser au score, et nous sommes tristes d'avoir perdu deux points. »

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L'entraîneur irlandais a ajouté que son équipe avait perdu son identité défensive dans les moments décisifs, expliquant : « L'équipe n'a pas défendu comme il le fallait, et au football, quand tu es mené au score, tu n'as rien à perdre, et c'est ce qu'a fait Al-Ettifaq. Ils ont joué toutes leurs cartes offensives et ont profité de nos erreurs. »

Interrogé sur l'impact possible de l'accumulation des matchs sur Al-Qadsiah, Rodgers a défendu ses joueurs en disant : « Nous avons disputé de grands matchs, notamment face à Al-Ahli, avec un effort physique important, et les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient. »

L'ancien entraîneur de Liverpool et du Celtic a souligné un point positif dans son effectif jeune, en déclarant : « Nous avons une moyenne d'âge peu élevée, et ce type de matchs intenses et fous les aide à acquérir davantage d'expérience et à gérer la pression des dernières minutes. »

Rodgers a conclu ses propos par un message d'optimisme adressé aux supporters d'Al-Qadsiah malgré la déception de ce nul, affirmant que le parcours n'en est qu'à ses débuts : « Il reste encore beaucoup de temps, et au fil de la saison nous nous améliorerons, et nous apprendrons de ces erreurs pour qu'elles ne se reproduisent pas. »

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Avec ce match nul, Al-Qadsiah a porté son total à 16 points, à la deuxième place derrière le leader Al-Ittihad qui compte 17 points, manquant ainsi l'occasion de prendre seul la tête de la Roshn League.

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