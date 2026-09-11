L'entraîneur d'Al-Qadisiyah laisse éclater sa colère après la perte de la première place dans le derby de l'Est

Le Nord-Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur d'Al-Qadsiah, n'a pas caché sa grande contrariété après le match nul spectaculaire 3-3 face à Al-Ettifaq, affirmant que c'est son équipe qui a offert deux précieux points à son adversaire lors du derby de l'Est, disputé vendredi dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League.

En conférence de presse d'après-match, Rodgers a attribué ce qui s'est passé au relâchement de ses joueurs après un début fort, et a déclaré sur un ton irrité : « Nous avons marqué deux buts, puis il y a eu un relâchement et nous avons commis des erreurs qui les ont aidés à égaliser au score, et nous sommes tristes d'avoir perdu deux points. »

L'entraîneur irlandais a ajouté que son équipe avait perdu son identité défensive dans les moments décisifs, expliquant : « L'équipe n'a pas défendu comme il le fallait, et au football, quand tu es mené au score, tu n'as rien à perdre, et c'est ce qu'a fait Al-Ettifaq. Ils ont joué toutes leurs cartes offensives et ont profité de nos erreurs. »

Interrogé sur l'impact possible de l'accumulation des matchs sur Al-Qadsiah, Rodgers a défendu ses joueurs en disant : « Nous avons disputé de grands matchs, notamment face à Al-Ahli, avec un effort physique important, et les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient. »

L'ancien entraîneur de Liverpool et du Celtic a souligné un point positif dans son effectif jeune, en déclarant : « Nous avons une moyenne d'âge peu élevée, et ce type de matchs intenses et fous les aide à acquérir davantage d'expérience et à gérer la pression des dernières minutes. »

Rodgers a conclu ses propos par un message d'optimisme adressé aux supporters d'Al-Qadsiah malgré la déception de ce nul, affirmant que le parcours n'en est qu'à ses débuts : « Il reste encore beaucoup de temps, et au fil de la saison nous nous améliorerons, et nous apprendrons de ces erreurs pour qu'elles ne se reproduisent pas. »

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Avec ce match nul, Al-Qadsiah a porté son total à 16 points, à la deuxième place derrière le leader Al-Ittihad qui compte 17 points, manquant ainsi l'occasion de prendre seul la tête de la Roshn League.