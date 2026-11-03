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L’entraîneur d’Al-Nassr, Ange Postecoglou, a fermement rejeté l’idée selon laquelle son attaque serait plus efficace en l’absence de son capitaine Cristiano Ronaldo. Le technicien australien a défendu sa star, absente lors de la large victoire de son équipe sur le terrain du club ouzbek Pakhtakor (6-2), en Ligue des champions Élite de l’AFC.

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L’entraîneur australien défend sa décision de ménager son capitaine

Postecoglou a écarté les questions sur l’absence de son capitaine après un large succès à l’extérieur en Ouzbékistan sur la scène continentale. Le quintuple lauréat du Ballon d’Or, âgé de 41 ans, était resté à la maison pour récupérer après avoir inscrit un triplé en 15 minutes lors de son précédent match de championnat. Même sans son attaquant expérimenté, le champion en titre de Saudi Pro League a porté sa série de victoires à six matches toutes compétitions confondues.

Postecoglou répond rapidement aux propos de Tajiev

Lors d’une brève conférence de presse d’après-match, les journalistes ont rappelé à l’ancien sélectionneur de l’Australie que l’entraîneur du Pakhtakor, Kamoliddin Tajiev, avait affirmé avant la rencontre que le club de Riyad était plus dangereux sans Ronaldo sur le terrain.

Postecoglou a répondu : « Mais Cris a joué le dernier match et nous avons marqué cinq buts. Que Cris joue ou non, le plus important, c’est que les joueurs présents aujourd’hui aient évolué à un très haut niveau. »

« Nous savons que notre adversaire a très bien joué contre les autres équipes saoudiennes, donc ce n’allait pas être facile. Mais notre jeu offensif, dans l’ensemble, a été très, très bon. Je suis sûr que si Cris avait été là, cela aurait aussi été très bien. »

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Revenant sur l’ampleur de la victoire à Tachkent, l’Australien a ajouté : « Je suis satisfait des joueurs. Une bonne prestation. Nous avons marqué six buts. Nous méritions pleinement de gagner ce match. »

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Joao Felix brille en Ouzbékistan

Alors que Ronaldo est généralement dispensé des déplacements à l’étranger pendant la phase de championnat afin de gérer sa charge de travail, son compatriote portugais Felix a pris les commandes de l’attaque lors de ce large succès. L’attaquant a servi Abdullah Al-Hamdan pour l’ouverture du score à la 15e minute, avant de marquer lui-même à la 17e puis à la 32e minute pour donner une avance confortable aux visiteurs.

Felix a ensuite délivré sa deuxième passe décisive de la soirée à Abdulelah Al-Amri à la 53e minute pour porter le score à 4-1, avant d’être remplacé à la 68e minute alors que les trois points étaient acquis.

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La victoire continentale renforce les chances de qualification

Ce succès en Ouzbékistan a permis à Al-Nassr de remonter dans la partie haute du classement de la région Ouest, qui compte 16 équipes, avec six points en trois matches. Le club reste à six points du leader, Al-Ain, après une défaite initiale 4-0 face au club émirati et une victoire 3-1 contre Neftchi. Sa rencontre reportée contre Al-Wasl doit encore être reprogrammée, des problèmes de déplacement ayant empêché les visiteurs de rejoindre Riyad, et seules les huit premières équipes accèdent à la phase à élimination directe. Les joueurs de Postecoglou retrouvent maintenant le championnat, où ils occupent la troisième place, à deux points de la tête.