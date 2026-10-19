Le Brésilien Fabio Carille, entraîneur d'Al-Feiha, a ouvert le feu sur le corps arbitral de la rencontre de son équipe face à Al-Ahli, après la défaite sur le score de 3-2, lundi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League, contestant la décision de l'arbitre de prolonger le temps additionnel de la première mi-temps, qui a vu Al-Ahli inscrire un but controversé.

L'Ukrainien Artem Bondarenko, la vedette d'Al-Ahli, avait inscrit le premier but à la troisième minute du temps additionnel de la première mi-temps, bien que l'arbitre n'eût annoncé que deux minutes, ce qui a provoqué une vive polémique.

À lire aussi : Vidéo : du drame et 5 buts, Al-Ahli échappe difficilement au piège d'Al-Feiha

Carille s'est dit surpris de l'ajout d'une minute supplémentaire au temps additionnel, alors que l'arbitre avait annoncé deux minutes, affirmant que le staff technique d'Al-Feiha n'était pas au courant de cette prolongation, ce qui l'a poussé à en discuter avec l'arbitre après la rencontre, d'autant plus que le but est survenu à un moment qu'il a jugé déterminant dans le déroulement du match.

L'entraîneur d'Al-Feiha a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « J'ai discuté avec l'arbitre pour savoir pourquoi il ajoutait une minute au temps additionnel à la fin de la première mi-temps, celle durant laquelle est venu le but d'Al-Ahli, et il m'a répondu qu'il avait ajouté une minute en accord avec le quatrième arbitre. Nous, en tant que staff technique, n'étions pas au courant de cela, et je suis surpris de ce qui s'est passé. »

Les contestations de Carille ne se sont pas limitées à l'incident arbitral, puisqu'il a affirmé que son équipe était en mesure de ressortir avec un meilleur résultat, évoquant les occasions gâchées par ses joueurs au cours de la première mi-temps, tout en estimant qu'Al-Ahli n'avait pas représenté un grand danger pour la cage de son équipe avant d'inscrire son but.

L'entraîneur brésilien a ajouté qu'Al-Feiha avait eu des occasions qu'il aurait pu exploiter pour conclure la confrontation, considérant que son équipe n'avait pas obtenu le résultat qu'elle méritait au regard de ce qu'elle a produit durant certaines phases du match, malgré la réussite d'Al-Ahli à exploiter ses occasions et à repartir avec les trois points.

Ce but tardif a déclenché une vive polémique après la rencontre, d'autant plus qu'il a été inscrit après le dépassement des deux minutes annoncées de temps additionnel. L'ancien arbitre international Saad Al-Kathiri, analyste arbitral pour le journal « Al-Jazira », a quant à lui confirmé la validité de la décision d'accorder le but, expliquant que le temps annoncé représente un minimum et que l'arbitre est en droit de le prolonger.

Ainsi, les points de vue ont divergé entre la contestation de Carille, qui dénonce le fait que son staff technique n'ait pas été informé de la prolongation, et l'avis de l'expert en arbitrage qui a approuvé la décision de l'arbitre d'accorder le but d'Al-Ahli.



