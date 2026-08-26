Le Néerlandais Marino Pusic, l'entraîneur d'Al-Ahli, a affirmé que les outils d'exécution dans le jeu sont plus importants que les idées, louant ses joueurs pour avoir appliqué ce qu'ils avaient travaillé à l'entraînement lors du match face à Auckland.

Al-Ahli s'est imposé 1-0 face au club néo-zélandais d'Auckland FC, mercredi soir à Djeddah, lors de son premier match de la Coupe intercontinentale des clubs, et s'est qualifié pour affronter le club sud-africain des Mamelodi Sundowns dans un match désignant le champion des coupes d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.

Lors d'une conférence de presse d'après-match, rapportée par le journal « Arriyadiyah », l'entraîneur néerlandais a déclaré : « Les joueurs ont appliqué tout ce qu'ils avaient travaillé à l'entraînement, ils sont maintenant en bonne position, et les idées dans le football ne sont pas tout, mais le plus important, ce sont les outils, et nous disposons d'outils adaptés pour appliquer n'importe quelle tactique. »

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Répondant à une question sur les recrues estivales, il a déclaré : « Je suis très heureux de tous les joueurs aujourd'hui, nous ne sommes pas certains de l'avenir, mais je suis satisfait de ceux qui sont actuellement avec moi. »

Pusic a souligné que son équipe n'avait pas affiché le niveau attendu lors de la première mi-temps du match face à Auckland, et a déclaré : « Mendy nous a sauvés sur plusieurs ballons. »

Il a poursuivi : « En seconde mi-temps, nous avons été meilleurs et nous avons mérité la victoire, tout le monde a affiché un niveau remarquable, ils ont attaqué et défendu comme une seule équipe. »

L'entraîneur a relevé la différence de niveau de jeu entre Auckland et les équipes de la Roshn Saudi League, et a expliqué qu'il se forge une vue d'ensemble avant les matchs, qu'il ne laisse aucune place au hasard et qu'il laisse à ses joueurs le soin de prendre certaines décisions pendant le déroulement des rencontres.

Interrogé sur la colère du défenseur turc Merih Demiral lors de son remplacement, le Néerlandais a déclaré : « Il n'y a eu aucun problème dans les changements de joueurs, il s'agit simplement d'un malentendu. »

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