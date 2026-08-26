L'entraîneur d'Al Ahly : Mendy nous a sauvés, et voici ma réponse à la colère de Demiral

Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, a affirmé que les outils d'exécution dans le jeu sont plus importants que les idées, saluant ses joueurs pour avoir appliqué ce qu'ils avaient travaillé à l'entraînement lors du match face à Auckland.

Al-Ahli s'est imposé 1-0 face aux Néo-Zélandais d'Auckland FC, mercredi soir à Djeddah, lors du premier match de la Coupe intercontinentale des clubs, et s'est qualifié pour affronter les Sud-Africains des Sundowns dans le match désignant le champion de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.

Lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre, rapportée par le journal « Arriyadiyah », l'entraîneur néerlandais a déclaré : « Les joueurs ont appliqué tout ce qu'ils avaient travaillé à l'entraînement, ils sont désormais dans une bonne situation. Les idées ne sont pas tout dans le football, mais le plus important, ce sont les outils, et nous disposons des outils adaptés pour appliquer n'importe quelle tactique. »

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En réponse à une question sur les recrues estivales, il a répondu : « Je suis très satisfait de tous les joueurs aujourd'hui. Nous ne sommes pas certains de l'avenir, mais je suis satisfait de ceux qui sont actuellement avec moi. »

Pusic a souligné que son équipe n'avait pas affiché le niveau requis lors de la première mi-temps du match face à Auckland, en déclarant : « Mendy nous a sauvés sur plus d'un ballon. »

Il a poursuivi : « En seconde période, nous avons affiché un meilleur visage et mérité la victoire. Tout le monde a affiché un niveau remarquable, ils ont attaqué et défendu comme une seule équipe. »

L'entraîneur a évoqué la différence de niveau entre Auckland et les équipes de la Roshn Saudi League, expliquant qu'il se forge une image générale avant les matches, qu'il ne laisse aucune place au hasard et qu'il laisse à ses joueurs le soin de prendre certaines décisions durant le déroulement des rencontres.

Interrogé sur la colère du défenseur turc Merih Demiral lors de son remplacement, le Néerlandais a déclaré : « Il n'y a eu aucun problème lors du changement de joueurs, juste un malentendu. »

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