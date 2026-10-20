Le doublé de l'Ukrainien Artem Bondarenko dans les filets d'Al-Feiha n'aura pas suffi à apaiser le climat au sein d'Al-Ahli, après que les instants de célébration de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić à la suite des buts de son équipe sont devenus le cœur d'une polémique chez les supporters, à l'issue de la victoire palpitante sur le score de 3-2, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

Les réactions de Pušić ont occupé le devant de la scène, après que les supporters d'Al-Ahli ont remarqué la différence dans ses émotions lors des deux buts de Bondarenko, comparée à son calme après le but de Firas Al-Buraikan dans ce même match, ce qui a déclenché une vague d'interrogations sur la signification de ces images, largement relayées sur la plateforme « X ».

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Cette comparaison intervient à un moment délicat pour Bondarenko, qui a fait l'objet de critiques au cours de la dernière période en raison de son incapacité à afficher le niveau attendu de lui depuis son arrivée à Al-Ahli, avant de réussir à inscrire le premier et le troisième but face à Al-Feiha, offrant à son équipe un apport offensif important dans une rencontre riche en émotions.

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Le brio du joueur ukrainien a de nouveau mis en lumière la position de Pušić à son égard, surtout avec la circulation de critiques antérieures concernant le soutien de l'entraîneur à son recrutement, ce qui a placé ses célébrations du doublé sous le microscope, au milieu d'une réaction des supporters partagée entre ceux qui ont vu dans ses réactions un fait méritant que l'on s'y attarde, et ceux qui les ont considérées comme de simples émotions naturelles dictées par l'atmosphère du match.

La polémique ne s'est pas limitée à la célébration, mais s'est étendue aux interrogations sur la manière dont l'entraîneur néerlandais gère ses joueurs, et sur l'impact de cela sur sa relation avec les supporters, qui observent de près ses choix techniques et les niveaux des éléments étrangers, alors qu'ils aspirent à voir Al-Ahli livrer une performance plus convaincante et plus stable au cours de la prochaine étape.

Pour autant, les différences dans la célébration ne suffisent pas à elles seules à prouver l'existence d'une préférence de Pušić pour Bondarenko au détriment d'Al-Buraikan, car ces réactions peuvent être liées à la nature du moment et au contexte de l'inscription des buts. Mais la comparaison qui circule révèle l'ampleur du scrutin des supporters sur les agissements de l'entraîneur, et confirme que le doublé de l'Ukrainien, malgré son importance pour sceller la victoire face à Al-Feiha, a ouvert une nouvelle porte à la polémique au lieu de clore le dossier des critiques.