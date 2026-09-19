Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, a exprimé sa tristesse face au résultat de la rencontre, soulignant que « Al-Raqi » a gâché de nombreuses occasions qui auraient pu changer la physionomie du match, estimant que le fait de ne pas concrétiser ces occasions a offert aux Sundowns la possibilité de revenir et de l'emporter.

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Al-Ahli s'est incliné face aux Sundowns sur le score de (1-2), ce samedi soir, dans le cadre de la Coupe intercontinentale des clubs.

L'entraîneur d'Al-Ahli a déclaré, dans des propos télévisés après le match : « Je suis triste du résultat, nous avons gâché de nombreuses occasions lors de la première et de la deuxième mi-temps, et c'est ça le football : si vous ne concrétisez pas vos occasions, vous offrez à votre adversaire l'opportunité de marquer, et c'est ce qui s'est produit. »

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Il a ajouté : « Tous ceux qui ont regardé le match constatent que nous ne méritions pas la défaite, mais je suis très fier du grand travail accompli par l'équipe. »

Ces déclarations placent Pusic sous une pression grandissante, après qu'Al-Ahli est sorti battu de la rencontre malgré les occasions qui se sont présentées à lui, alors qu'un certain nombre d'anciennes stars du football saoudien estiment que le problème ne résidait pas seulement dans les occasions manquées, mais aussi dans la manière dont l'entraîneur a géré la deuxième mi-temps et dans ses choix techniques.