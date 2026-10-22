« C’est la décision du staff technique de ne pas presser en un contre un et, dans la tentative de récupérer le ballon, de laisser parfois des espaces dans notre dos. Mais quand on laisse de la place à des équipes comme Côme (NDLR), elles prennent de plus en plus confiance », a déclaré Fernandes après la lourde défaite de mercredi soir.

Il revient « à l’entraîneur et à son staff » d’analyser la situation, a poursuivi le milieu de terrain, tout en laissant entendre qu’il souhaiterait voir son équipe jouer de manière plus active : « Parfois, il faut être plus courageux quand on est sous pression. Il faut prendre le risque de presser haut pour compliquer la tâche de l’adversaire », a estimé Fernandes.

L’adversaire de Serie A, chez qui le meneur de jeu Nico Paz s’est distingué avec un doublé, avait montré l’exemple à United : « Leur défenseur central m’a marqué dans notre moitié de terrain. Nous aurions dû faire la même chose en équipe, mais nous n’y sommes pas parvenus. Quand on laisse trop d’espace et de temps à une équipe comme celle-là, qui joue beaucoup de passes courtes dans l’axe, elle vous fait mal sur les côtés », a expliqué Fernandes.

Côme avait ouvert le score dès la 2e minute par Paz, avant que Tassos Douvikas ne double la mise peu après la pause (49e). Paz a ensuite pratiquement scellé le sort du match à la 57e minute. Le but de Jacobo Ramon, qui a provisoirement porté le score à 4-0 (76e), a définitivement levé tout suspense. United n’a plus inscrit qu’un but pour sauver l’honneur, par Joshua Zirkzee dans le temps additionnel.

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Bruno Fernandes, remplacé à Côme, fait rare

« Ce n’est pas la première fois que nous nous faisons surprendre et que l’adversaire marque tôt », a déploré Fernandes, avant de porter un regard critique sur sa prestation et celle de ses coéquipiers : « Presque aucune pression sur le ballon, presque aucun bon mouvement avec le ballon, presque rien n’a fonctionné pour nous. » Fait inhabituel, le Portugais a été remplacé à la 67e minute par Zirkzee, futur buteur.

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La situation de l’entraîneur Carrick, qui avait d’abord succédé à titre intérimaire à Ruben Amorim, limogé en janvier, avant d’être maintenu grâce à la belle fin de saison dernière, se précarise après ce mauvais début de saison. En Premier League, United n’a récolté que sept points en sept matches et risque de perdre rapidement le contact avec le top 4. En Ligue des champions, la débâcle à Côme constitue déjà une deuxième défaite en trois matches, après celle concédée par les Anglais sur le terrain de l’Atlético de Madrid (0-2). Seule l’entrée en lice contre le Sabah FK, nouveau venu dans la compétition, s’était soldée par une victoire (4-0).

Selon des médias anglais, le poste de Carrick est désormais sérieusement menacé. Mercredi soir, l’entraîneur de 45 ans a déclaré : « C’est plus que décevant. J’assume à 100 % la responsabilité de toute l’équipe et de sa performance. » Sent-il encore le soutien de la direction du club ? « Il ne s’agit pas de moi, mais de digérer ce match et de voir comment il s’est déroulé. Je pense que c’est le plus important pour le moment », a répondu à TNT Carrick, dont le contrat court jusqu’à l’été 2028.