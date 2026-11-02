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L’entraîneur adjoint de Naples, Marco Landucci, a écarté l’idée d’une crise après la défaite 2-0 de dimanche face à la Juventus, qui a laissé le club à la huitième place du classement de Serie A. Présent sur le banc à la place de l’entraîneur Massimiliano Allegri, suspendu, il a assuré que son effectif diminué était déçu plutôt qu’inquiet pour le moment.

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L’entraîneur intérimaire écarte l’idée d’une crise

Landucci a appelé au calme après les buts de Kerim Alajbegovic et Jeremie Boga, qui ont offert à Luciano Spalletti, l’entraîneur contesté de la Juventus, une victoire cruciale à domicile. Le club turinois compte désormais trois points d’avance sur son rival du sud, dont les joueurs n’ont cadré qu’un seul tir au terme d’une prestation terne. Avec 14 points en 10 matches, le club affiche son pire bilan à ce stade en première division depuis 2009-10.

Un début de saison poussif laisse les visiteurs à la traîne

Avec quatre victoires, deux nuls et quatre défaites en championnat, le club du sud accuse déjà 14 points de retard sur la Lazio, leader, et se trouve à neuf points du top 4. Interrogé par DAZN sur un éventuel vent de panique, Landucci a répondu : « Nous ne sommes pas inquiets, mais nous sommes très déçus, car ce match nous tenait à cœur. »

« La vérité, c’est que le match s’est déroulé ainsi. Nous devons nous taire et préparer mercredi. Nous avons beaucoup de blessés, comme de nombreuses équipes avec ce calendrier. C’est quelque peu inévitable et il faut continuer à avancer. »

Évoquant sa conversation d’après-match avec Allegri, suspendu, l’adjoint a poursuivi : « Oui, nous avons parlé dans le vestiaire, mais il n’y a pas grand-chose à dire. Évidemment, il n’était pas content. Vous l’auriez été, vous ? »

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« Il a simplement dit que nous aurions dû faire mieux en seconde période, que nos erreurs nous avaient coûté cher, c’est tout. »

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De nouvelles blessures aggravent la situation

Déjà privés d’Alessandro Buongiorno, Stanislav Lobotka, David Neres, Benoit Badiashile et Leonardo Spinazzola, les visiteurs ont subi deux nouveaux coups durs lorsque Kevin De Bruyne et Giovanni Di Lorenzo ont dû quitter le terrain à la mi-temps.

À propos de ces deux sorties, Landucci a ajouté : « Il est clair qu’ils ne pouvaient pas continuer. De Bruyne avait un problème à la cheville. Pour Giovanni Di Lorenzo, je ne sais pas exactement, mais lui non plus ne pouvait pas continuer. Malgré cela, nous devons faire mieux. C’était une rencontre équilibrée, décidée par ces superbes buts, mais nous ne nous sommes pas facilité la tâche. »

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Un déplacement européen avant le choc contre le leader

Allegri retrouvera la zone technique lorsque son équipe, diminuée par les blessures, se rendra chez Porto en Ligue des champions mercredi soir. Obtenir un résultat positif au Portugal est essentiel pour retrouver de la confiance avant un choc en championnat contre la Lazio, leader invaincu de Serie A. Un nouveau revers avant la trêve internationale fragiliserait encore davantage ses ambitions de terminer dans le top 4.