L’entraîneur à succès Julio Velázquez (ex-Fortuna Sittard) s’offre la première recrue de Jürgen Klopp à Liverpool

Levski Sofia a officialisé l’arrivée de Marko Grujic. L’ancien défenseur de Liverpool s’engage pour une saison avec le champion de Bulgarie, qui dispose d’une option pour prolonger son contrat d’une saison supplémentaire.

Grujic a été la première recrue de Jürgen Klopp à Liverpool en janvier 2016. Le Serbe, désormais âgé de trente ans, a disputé seize matches avec les Reds, sans jamais vraiment parvenir à y imposer sa marque.

Le défenseur central a ensuite été prêté à l’Étoile rouge de Belgrade, Cardiff City, le Hertha Berlin puis le FC Porto. Ce dernier club l’a recruté définitivement en 2022, et c’est là que Grujic a également connu de grands succès.

Le droitier compte ainsi à son palmarès un titre de champion du Portugal, une Supercoupe et pas moins de trois Coupes. À l’été 2025, il a rejoint l’AEK Athènes, avec lequel il a été sacré champion de Grèce dès sa première, et unique, saison.

Cela a offert à l’AEK une place au tour préliminaire de la Ligue des champions, et le hasard veut désormais que les Grecs aient été opposés à Levski lors du dernier obstacle avant la phase de ligue de la Ligue des champions.

À la tête du géant bulgare se trouve l’ancien entraîneur de Fortuna Sittard, Julio Velázquez. L’Espagnol, qui a officié dans le Limbourg entre 2022 et 2023, est surtout connu aux Pays-Bas pour ses débordements sur le banc de touche.

À Sofia, où il a pris ses fonctions après un court passage au Real Saragosse, son statut est bien plus positif. Lors de sa première demi-saison, il a terminé deuxième, mais lors de son premier exercice complet à Levski, il a détrôné le Ludogorets après quatorze titres de champion consécutifs.

Cela a en outre offert à Levski un billet pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions. Sous la direction de Velázquez, Levski a successivement battu Borac Banja Luka, l’Universitatea Craiova et le Kairat Almaty.

Le club de la capitale est ainsi assuré de disputer au minimum la phase de ligue de la Ligue Europa, mais espère une première participation à la Ligue des champions depuis 2007.