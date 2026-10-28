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Eder SarabiaGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

L’entraîneur à succès Eder Sarabia reprend sa carrière et signe un contrat de deux ans

Espanyol Barcelone
E. Sarabia

Eder Sarabia a trouvé un nouveau poste d’entraîneur. Le Basque de 46 ans a signé un contrat de deux ans avec l’Espanyol, a annoncé le club, âgé de 126 ans, sur ses canaux officiels. Sarabia revient en terrain connu : en tant que joueur, il a porté 82 fois le maillot du club catalan.

Sarabia a été pendant des années l’adjoint de Quique Setién, avec qui il a travaillé à l’UD Las Palmas, au Real Betis et au FC Barcelone. L’Espagnol est ensuite devenu entraîneur principal et a fait monter le FC Andorra, propriété de Gerard Piqué, en deuxième division.

En mars 2024, après une série de résultats décevants, Sarabia a été licencié. L’été suivant, il a signé pour une saison avec l’Elche CF, qu’il a aidé à accéder à LaLiga.

Sarabia a prolongé son contrat, a été élu entraîneur du mois de LaLiga en septembre 2025 et a associé ces bons résultats à un style de jeu séduisant et offensif.

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Elche a reculé au classement, mais a atteint son objectif : le maintien. À l’issue de cette saison, Sarabia a quitté son poste parce qu’il avait besoin de repos. Après quelques mois sans club, il poursuit désormais sa carrière à Barcelone.

L’Espanyol n’a donc pas tardé à nommer un nouvel entraîneur. Mardi soir, après l’élimination en Coupe du Roi face au Sestao River Club, club de quatrième division (4-3), Manolo González a été licencié après cinq mois au sein du club.

L’Espanyol, qui présentera officiellement Sarabia à la presse mardi prochain, occupe actuellement la dix-huitième place de LaLiga. Pour le match de vendredi contre Villarreal, l’entraîneur de l’Espanyol B, Sergio García, assurera l’intérim. Los Pericos n’ont pris qu’un point lors de leurs cinq derniers matches de championnat.


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