"L'entraîneur a des couilles" - Les réactions des joueurs d'Arsenal à la décision d'Arteta de retirer le brassard de capitaine à Aubameyang

La série documentaire a offert un regard sur un moment controversé chez les Gunners lors de la saison 2021-2022.

Le dernier épisode de la série All or Nothing centrée sur Arsenal a montré les coulisses de la décision de Mikel Arteta de retirer le brassard de capitaine à Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi que la réaction de l'équipe. Aubameyang a été démis de son poste de capitaine après être arrivé en retard à l'entraînement. L'international gabonais avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises par Arteta pour ses retards.

Arteta a pris ses responsabilités

L'entraîneur espagnol a fait s'entraîner l'attaquant seul et l'a finalement autorisé à rejoindre le FC Barcelone dans le cadre d'un transfert gratuit. La série offre un aperçu du moment où Mikel Arteta a informé l'équipe de sa décision alors qu'il s'adressait aux joueurs d'Arsenal au sujet de la punition de Pierre-Emerick Aubameyang.

"Je dois annoncer quelque chose. Après le dernier problème disciplinaire que nous avons eu avec Auba, et les conséquences que j'ai décidé de prendre pour ne pas l'impliquer dans le jeu, j'ai bien réfléchi - moi et le club - à ce qui était la prochaine étape", a déclaré Arteta. "Nous avons décidé en tant que club qu'il n'est plus notre capitaine, donc vous devez le savoir".

Un comportement inacceptable

"L'autre décision est que, pour l'instant, il n'est pas impliqué dans l'équipe. Je prendrai des décisions plus loin dans la ligne. Le club et moi-même, nous n'allons pas accepter un tel comportement, et ce que nous construisons va complètement à l'encontre de tout comportement de ce genre", a ajouté l'entraîneur espagnol.

"Si nous voulons changer notre culture - et nous assurer que nous devenons un club et une équipe différents - nous devons nous en tenir à ces mots, clairement, dans chaque action, avec tout le monde. C'est le message que je dois vous faire passer", a conclu Arteta. Mohamed Elneny et Rob Holding ont tous deux apparemment soutenu la décision d'Arteta, en disant que cela montre que "l'entraîneur a des couilles".

Après avoir rejoint le Barça le 2 février, Pierre-Emerick Aubameyang a fait ses débuts quatre jours plus tard lors d'une victoire 4-2 contre l'Atletico Madrid. Il a marqué ses premiers buts en réalisant un triplé contre Valence le 20 février, avant de terminer avec 13 buts en 23 apparitions avec le club.