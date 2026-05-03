L'énorme défaite de la Juventus offre une opportunité à l'AS Rome et à Donyell Malen

Dimanche, la Juventus a été tenue en échec à domicile par Hellas Vérone, formation pourtant menacée de relégation. Malgré un magnifique coup franc de Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora n’a pas réussi à faire mieux qu’un 1-1 face au 19e de Serie A. La Juventus occupe la 4e place avec 65 points, juste devant Côme (62) et l’AS Rome (61). Les Romains, qui jouent lundi contre la Fiorentina, pourraient revenir à un point de la qualification en Ligue des champions.

Chez la Vieille Dame, l’entraîneur Luciano Spalletti avait aligné d’entrée Francisco Conceição, et l’ancien Ajacide s’est immédiatement mis en évidence après un quart d’heure. Le Portugais a tenté sa chance vers le coin, contraignant le gardien veronais Lorenzo Montipo à une parade réflexe.

Après cette occasion, la Juventus a trouvé son rythme et, après que le tir de Jonathan David a été contré par Andrias Edmundsson, Gleison Bremer s'est encore rapproché du but. Le Brésilien a vu sa tête, sur un centre de Pierre Kalulu, heurter la barre transversale.

Dix minutes avant la mi-temps, Bremer a de nouveau été impliqué : malmenant un ballon, il a permis à Domagoj Bradaric de récupérer le cuir. Le Croate a alors lancé Kieron Bowie en profondeur, et l’Anglais a battu Michele Di Gregorio d’une frappe précise : 1-1.

« Marquer dans les grands stades, c’est toujours ce que l’on cherche à faire », a déclaré Bowie à la mi-temps sur Sky Sport Italia. « Nous n’avons rien à perdre, donc nous devons jouer sans crainte et essayer d’empêcher la Juventus de marquer. »

Hellas a résisté durant le premier quart d’heure de la seconde période, avant de céder sur un coup de génie de Vlahovic. Le Serbe a expédié un coup franc de 25 mètres dans le coin opposé, hors de portée de Montipo : 1-1.

Montipo a d’abord repoussé deux tentatives de Conceição qui semblaient pourtant promises au fond des filets. Alors que le chronomètre défavorisait la Juventus, Spalletti a dû réagir. Il a alors lancé Teun Koopmeiners en remplacement du défenseur Lloyd Kelly.

Hellas s’est battu avec acharnement, bien que Edon Zhegrova ait été particulièrement menaçant par ses actions fulgurantes. À la 93^e minute, l’attaquant était à quelques centimètres du but victorieux, mais son tir a heurté le poteau, et le score est resté à 1-1.