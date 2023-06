L'énorme bourde d'un présentateur américain sur l'arrivée de Lionel Messi

Invité à s'exprimer sur la venue de Lionel Messi à l'Inter Miami, un présentateur de Fox News a lâché une énorme bourde en direct.

C'est ce qu'on appelle se planter en beauté. Ce samedi matin, le journaliste américain Brian Kilmeade s'est fendu d'une déclaration étonnante qui a déclenché de nombreux rires et moqueries sur les réseaux sociaux. Invité à s'exprimer sur l'arrivée de Lionel Messi en MLS et sa perspective d'échec à l'Inter Miami, le présentateur de Fox News a surpris tout le monde en racontant n'importe quoi et se ridiculisant en tentant de faire référence à David Beckham. Une énorme bourde en direct qu'il a tenté de minimiser.

Une énorme bourde en direct

L'arrivée de Lionel Messi en MLS a soulevé un enthousiasme fou dans un pays qui verse de plus en plus dans la folie du football ces dernières années. Bien que considérée comme un moment décisif dans l'histoire du championnat états-unien, elle pose également question pour certains qui s'étonne de sa capacité à s'adapter. C'est ce genre de réflexions étonnantes qui ont poussé le présentateur de Fox News Brian Kilmeade à se lancer dans une comparaison complètement loupée. Une bourde en direct dont beaucoup se moquent désormais.

Considérant que le talent de l'Argentin plaidait pour lui, le journaliste américain a émis une réserve plutôt étonnante, considérant que Lionel Messi ne parle pas anglais. Une information fausse puisque si la Pulga n'est pas pleinement bilingue, il parle tout à fait anglais. Pire encore, Kilmeade ne s'est pas arrêté là : « Il ne parle pas anglais, cela m'inquiète. J'espère qu'il fera comme David Beckham qui a appris à parler anglais pour nous. Certes, il avait un accent mais il a fait l'effort. » Manifestement, le présentateur américain semble ignorer que les Anglais parlent anglais. Il n'en a pas fallu plus à Twitter pour se moquer allègrement de lui.