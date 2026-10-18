L'énigme Salem Al-Dawsari préoccupe Inzaghi : Al-Hilal attend le dernier mot

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al Hilal, a assuré que son équipe était prête pour affronter Al Hazem, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien, insistant sur l'importance de poursuivre la progression technique et de renforcer l'efficacité offensive, alors que la situation de Salem Al Dawsari concernant sa participation à la rencontre n'est pas encore tranchée.

Inzaghi a déclaré, lors de la conférence de presse précédant la rencontre, qu'Al Hazem était une équipe de qualité, qui a livré une performance solide lors de son dernier match malgré la défaite, soulignant la nécessité de bien préparer chaque match et de travailler au développement du jeu d'Al Hilal d'une rencontre à l'autre.

L'entraîneur italien a évoqué la multiplicité des solutions offensives dont dispose son équipe, avec 6 joueurs ayant chacun inscrit plus de 3 buts, expliquant qu'Al Hilal possède des options variées pour trouver le chemin des filets, que ce soit par l'intermédiaire des attaquants ou des milieux de terrain.

Il a ajouté : « Nous disposons de nombreux atouts pour marquer des buts, que ce soit par les attaquants ou les milieux, et nous travaillons pour que tout le monde soit capable de marquer », affirmant la volonté du staff technique d'exploiter les ressources disponibles et d'améliorer l'efficacité offensive de l'équipe.

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Inzaghi a souligné la diversité des options dont dispose Al Hilal pour l'exécution des coups de pied arrêtés, relevant que le Portugais Ruben Neves est l'un des joueurs chargés de les tirer, ce qui reflète la multiplicité des solutions sur lesquelles l'équipe s'appuie dans les différentes situations offensives.

L'entraîneur d'Al Hilal a insisté sur la présence de nombreux aspects positifs dans le jeu de son équipe, affirmant que le travail se poursuit quotidiennement afin de réaliser davantage de progrès et de répondre aux attentes des supporters, en mettant l'accent sur une bonne préparation de chaque rencontre et l'amélioration des aspects techniques.

Concernant la situation de Salem Al Dawsari, Inzaghi a expliqué que le joueur était prêt la fois précédente, avant de se blesser, ce qui l'a écarté des rencontres face à Al Ittihad et Al Sadd, précisant que Salem et le reste des joueurs de l'équipe affichent actuellement un haut niveau de disponibilité.

L'entraîneur italien a ajouté que la décision finale concernant la participation du capitaine d'Al Hilal face à Al Hazem sera prise après l'entraînement du jour, en attendant d'évaluer son état et sa capacité à disputer la rencontre.

Inzaghi a également parlé de la répartition des rôles et des postes offensifs, expliquant que cela fera l'objet d'une évaluation d'un match à l'autre, l'équipe disposant d'un groupe de joueurs capables d'apporter un plus, parmi lesquels Salem Al Dawsari, le Néerlandais Summerville et le Brésilien Martinelli.

Il a par ailleurs évoqué la présence d'autres options intéressantes, comme Sultan Mandash et Nawaf Al Habashi, affirmant que le staff technique s'appuiera sur une politique de rotation au cours des matches, de manière à tirer profit des capacités des joueurs en fonction des exigences de chaque rencontre.



