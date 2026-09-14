L'énigme du mercato marocain : pourquoi les clubs attendent-ils le feu vert de la FIFA ?

À quelques heures de la clôture de la période des transferts, les clubs marocains se sont retrouvés face à une situation floue qui a soulevé de nombreuses interrogations, le sort de plusieurs recrutements internationaux étant désormais suspendu à l'attente de l'accord de la Fédération internationale de football « FIFA » pour prolonger la période du mercato, alors que la Ligue nationale de football professionnel n'a fourni aucune clarification officielle permettant de trancher définitivement la question.

Le site marocain « Al Botola » a indiqué que les clubs vivaient une situation d'incertitude dans les dernières heures du marché des transferts, se retrouvant contraints d'attendre l'issue des démarches et des correspondances relatives à une éventuelle prolongation de la période des transferts, au lieu de composer avec une date claire et des règles établies à l'avance.

La même source a souligné que le problème n'était pas seulement lié à la date de clôture du mercato, mais s'étendait à « la manière de gérer la période des transferts », précisant que les clubs qui avaient bâti leurs calculs sur la possibilité d'une prolongation de l'échéance, et qui avaient reporté certaines de leurs transactions sur cette base, se retrouvaient désormais dans une véritable course contre la montre.

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Elle a affirmé que ces questions auraient dû être tranchées et claires pour l'ensemble des clubs avant d'en arriver aux dernières heures de la période des transferts, d'autant que tout retard dans la prise de décision pourrait se répercuter directement sur la capacité des clubs à finaliser leurs transactions et à enregistrer leurs nouveaux joueurs.

Le rapport a ajouté que les clubs étaient actuellement tenus d'attendre l'issue de réunions et de correspondances dont les détails demeuraient flous pour eux, afin de savoir s'ils pouvaient enregistrer les joueurs étrangers, ainsi que les joueurs marocains venant de l'extérieur du championnat national.

Le flou ne s'arrête pas à ce point, puisque les clubs attendent également de connaître le sort du système « TMS », et de savoir s'il restera ouvert pour leur permettre d'accomplir les procédures relatives aux transferts internationaux, une situation qui place les clubs sous de fortes pressions à un moment particulièrement sensible du marché des transferts.

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La source a insisté sur le fait que la Ligue nationale de football professionnel était tenue de fournir une clarification officielle et urgente afin de trancher la controverse en cours, d'autant que les clubs ne sont pas responsables de la situation floue actuelle et ne devraient pas assumer les conséquences du retard pris dans le règlement des questions relatives à la date de clôture du mercato et aux mécanismes d'enregistrement des joueurs.

L'importance de cette clarification s'accroît dans les dernières heures de la période des transferts, généralement décisives pour la conclusion de nombreuses transactions ou leur échec au dernier moment, l'absence d'une décision claire pouvant faire capoter des transactions que les clubs avaient planifiées à l'avance.

Dans ces conditions, les clubs marocains semblent avoir davantage besoin d'une « réponse officielle et claire » que de continuer à attendre, d'autant que les dernières heures du mercato ne tolèrent pas davantage de flou ni de manque de visibilité quant aux règles qui régissent la finalisation des transferts et l'enregistrement des joueurs.