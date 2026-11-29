Le match entre Barcelone et son hôte, le Deportivo La Corogne, disputé ce dimanche en Liga, a été marqué par une décision arbitrale controversée.
Juste avant la pause, Barcelone a réclamé un possible penalty pour une main d'Aubameyang, mais l'arbitre n'a pris aucune décision et l'assistance vidéo à l'arbitrage n'est pas intervenue non plus.
De son côté, le réseau « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales, a déclaré : « La VAR s'est lavé les mains de toute responsabilité lors du match entre le Deportivo La Corogne et Barcelone ».
Et d'ajouter : « Aubameyang, dont le bras était très près du corps, l'a clairement écarté sur la trajectoire du ballon. C'est penalty ».
Avant de préciser : « Il s'agit d'une main qui se déplace en direction de la trajectoire du ballon, elle doit donc être sanctionnée ».
Barcelone a terminé la première période en tête face au Deportivo La Corogne sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui oppose les deux équipes ce dimanche soir au stade du Riazor, dans le cadre de la 14e journée de Liga, après que Dani Olmo a inscrit de la tête le deuxième but du club catalan.
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Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.
Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.
J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.
Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.
Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.
Le moment clé reste son transfert en 2009.
Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.
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Articles notables :
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