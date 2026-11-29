Partager Suivez GOAL sur Google

Le match entre Barcelone et son hôte, le Deportivo La Corogne, disputé ce dimanche en Liga, a été marqué par une décision arbitrale controversée.

Publicité

Juste avant la pause, Barcelone a réclamé un possible penalty pour une main d'Aubameyang, mais l'arbitre n'a pris aucune décision et l'assistance vidéo à l'arbitrage n'est pas intervenue non plus.

De son côté, le réseau « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales, a déclaré : « La VAR s'est lavé les mains de toute responsabilité lors du match entre le Deportivo La Corogne et Barcelone ».

Et d'ajouter : « Aubameyang, dont le bras était très près du corps, l'a clairement écarté sur la trajectoire du ballon. C'est penalty ».

Avant de préciser : « Il s'agit d'une main qui se déplace en direction de la trajectoire du ballon, elle doit donc être sanctionnée ».

Publicité Publicité

Barcelone a terminé la première période en tête face au Deportivo La Corogne sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui oppose les deux équipes ce dimanche soir au stade du Riazor, dans le cadre de la 14e journée de Liga, après que Dani Olmo a inscrit de la tête le deuxième but du club catalan.