Personne n'aurait imaginé que Bruno Fernandes, quelques semaines à peine après avoir été célébré comme l'une des figures majeures de la Premier League, se retrouverait au cœur d'interrogations délicates sur le déclin de Manchester United. Le capitaine portugais, qui a conduit son équipe à une saison exceptionnelle et récolté les distinctions individuelles grâce à son influence décisive sur les résultats, se trouve aujourd'hui face à un examen d'une tout autre nature, alors que les statistiques commencent à révéler une baisse manifeste dans la création d'occasions, en parallèle d'un début de saison catastrophique de Manchester United.

Et tandis que United continue de chercher une issue à sa crise, un dilemme difficile à ignorer se dessine : Fernandes est-il devenu une partie du problème qui secoue l'équipe, ou n'est-il que la victime de circonstances tactiques et d'absences marquantes qui l'ont privé des outils qui en avaient fait l'un des joueurs les plus influents du club ?

La réponse n'est pas simple, d'autant que le joueur habitué à endosser les responsabilités dans les moments les plus difficiles n'affiche plus les mêmes chiffres auxquels le public d'Old Trafford s'était accoutumé, pendant que l'équipe entière paraît incapable de retrouver son équilibre. Entre la baisse d'efficacité individuelle et l'absence de solutions collectives, les causes s'entremêlent et placent le capitaine de Manchester United sous une pression croissante avant le choc attendu face à l'Atlético de Madrid.

Il y a sept semaines seulement, Fernandes se tenait sur la scène du Manchester Opera House, évoquant avec fierté son élection comme joueur de l'année par l'association des footballeurs professionnels pour la saison 2025-2026. Le trophée n'avait rien de surprenant au vu de ce qu'il avait produit durant la saison, lui qui avait déjà remporté les prix de la Premier League et de l'association des écrivains de football, en reconnaissance de son rôle central dans la troisième place de Manchester United, au-delà de toutes les attentes.

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Les statistiques de l'international portugais étaient exceptionnelles à tous les égards : neuf buts et 21 passes décisives, pulvérisant le précédent record du nombre de passes décisives sur une saison de Premier League, qu'il partageait avec Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

L'influence de Fernandes ne s'est pas limitée aux totaux : elle s'est étendue aux moments les plus sensibles de la saison. Lors des 11 derniers matches, il a directement contribué à 12 des 21 buts inscrits par son équipe, soit en marquant, soit en délivrant la passe. Il a également été impliqué dans neuf des 12 buts marqués par United durant la série de sept rencontres qui a ramené le club en Ligue des champions après deux ans d'absence.

Fernandes était alors le cœur battant de l'équipe et l'élément le plus déterminant de ses mouvements offensifs, à tel point que son niveau a rappelé ce que le Français Eric Cantona avait produit lors de la saison 1995-1996, qui s'était conclue par le titre de Premier League pour Manchester United.

Cette saison-là, Cantona avait marqué lors de six rencontres consécutives, dont cinq où l'équipe s'était contentée d'un seul but, ce qui illustre l'importance d'un joueur capable de faire la différence même lorsque le collectif n'est pas à son meilleur niveau.

En recevant son trophée, Fernandes avait déclaré devant l'assistance : « Ce fut une saison exceptionnelle pour moi. Je suis extrêmement fier. » Mais il avait tenu dans le même temps à souligner que la réussite individuelle est inséparable du travail collectif, ajoutant : « Nous ne jouons pas au tennis ; nous ne jouons pas uniquement pour nous-mêmes. Nous jouons pour l'équipe, pour le club et pour les supporters. »

Ces mots traduisaient la philosophie d'un capitaine conscient que la valeur de ses accomplissements est liée à ce que réalise l'équipe. La réalité actuelle met toutefois cette conception à rude épreuve, après un recul des résultats de Manchester United suffisamment inquiétant pour que l'influence de son capitaine devienne un sujet de débat.

Les chiffres révèlent un recul impossible à ignorer

Fernandes a disputé l'intégralité des six premiers matches de Manchester United en Premier League cette saison, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive. Le paradoxe, c'est que ses quatre contributions sont toutes survenues lors de la deuxième rencontre, face à Ipswich, la seule que l'équipe est parvenue à remporter jusqu'ici dans cette série.

Et même si ce bilan paraît meilleur que son entame de la saison précédente, lorsqu'il s'était contenté de deux buts lors des six premières journées sans aucune passe décisive, la comparaison ne peut s'arrêter aux seuls buts et passes décisives.

La saison dernière, Fernandes occupait en effet un rôle différent au milieu de terrain, plus proche de celui de sentinelle reculée que privilégie l'entraîneur Ruben Amorim, tandis que ses statistiques actuelles révèlent un recul de certains indicateurs reflétant son influence dans la construction du jeu.

Sa moyenne de tirs s'élève cette saison à 3,3 par match, son deuxième meilleur ratio, contre un record de 3,5 tirs par match lors de la saison 2020-2021. Mais le paradoxe apparaît lorsqu'on observe la précision de ses tentatives : sa moyenne de tirs cadrés n'est que de 0,8 par match, son deuxième plus faible ratio, à égalité avec l'une de ses saisons précédentes.

En matière de création d'occasions, l'image est encore plus claire. La moyenne de Fernandes est tombée à 2,5 occasions par match, son deuxième plus faible ratio depuis son arrivée à Manchester United, contre quatre occasions par rencontre la saison dernière.

La portée de ce recul se double lorsqu'on considère les grosses occasions : le joueur n'en a créé qu'une seule jusqu'à présent, sa passe qui a mis Bryan Mbeumo en position face au but contre Ipswich, le 30 août, selon « BBC Sport ».

À titre de comparaison, Fernandes créait la saison dernière une grosse occasion par match, un écart énorme qui traduit l'ampleur de la baisse de sa capacité à placer ses coéquipiers dans des situations de but décisives. Pour autant, ces chiffres ne signifient pas nécessairement que le joueur a perdu ses qualités, ni que le recul de l'équipe lui soit imputable à lui seul. Ils posent néanmoins une question légitime sur sa capacité à peser lorsque les circonstances autour de lui changent, et lorsqu'il ne trouve ni les espaces ni les options offensives qui lui permettent d'exploiter sa vision et ses qualités de passeur.

Fernandes paie-t-il le prix de l'effondrement du système ?

Manchester United n'a récolté que six points lors de ses six premiers matches de Premier League, signant son pire début de saison dans la compétition depuis 40 ans, une période qui renvoie à celle ayant précédé le limogeage de l'entraîneur Ron Atkinson et la nomination de Sir Alex Ferguson.

Au vu de ces résultats, il devient facile de pointer du doigt le capitaine censé être chargé de sortir l'équipe de ses crises. Mais une analyse plus profonde du contexte révèle que le recul de Fernandes pourrait être lié à des facteurs qui dépassent son niveau individuel.

L'un de ces facteurs concerne son état physique. Même si l'international portugais manque rarement des matches, les doutes sur sa disponibilité ont suscité l'inquiétude ces derniers temps, après qu'il a été écarté du dernier match face à la Norvège en Ligue des nations.

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a expliqué que l'ancien joueur du Sporting disputait les rencontres malgré la douleur, une allusion à l'ampleur des contraintes physiques qu'il subit.

Fernandes a néanmoins retrouvé les terrains lors des deux derniers matches internationaux pendant la trêve, et il a disputé l'intégralité de la rencontre face à Sabah d'Azerbaïdjan, conclue par une victoire 4-0 de son équipe en Ligue des champions.

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, ne s'est pas montré particulièrement inquiet au sujet de son état avant le match contre l'Atlético de Madrid, assurant que le joueur avait souffert d'un léger problème physique, mais pas différent de ce que connaissent beaucoup de joueurs au cours d'une saison.

« Il souffrait d'un léger problème physique, mais cela arrive très souvent ; les joueurs disputent souvent des matches en ayant quelques soucis », a déclaré Carrick.

Il a ajouté que la situation n'était pas idéale, mais gérable, soulignant que la capacité de Fernandes à jouer reflète son engagement et son dévouement. L'entraîneur a affirmé que le joueur avait largement dépassé ce problème, qu'il s'était montré excellent à l'entraînement et qu'il était impatient de disputer la prochaine rencontre.

Ces déclarations apportent un certain soutien à Fernandes, mais elles ne tranchent pas le débat sur la question de savoir si son niveau actuel souffre de la fatigue physique, ou si le problème est plus profond et lié à la manière dont il est utilisé sur le terrain.

L'absence de Sesko et de Casemiro : un coup dur pour Fernandes

Pour comprendre l'écart entre le Fernandes qui a brillé en fin de saison dernière et le joueur qui peine actuellement à créer des occasions, il faut examiner les changements survenus dans l'équipe autour de lui.

Lors de la dernière phase de la saison précédente, Benjamin Sesko occupait régulièrement le poste d'avant-centre, tandis que Casemiro assumait le rôle de sentinelle au milieu de terrain, offrant à l'équipe un équilibre défensif qui permettait à l'international portugais de se projeter et de prendre des risques dans la construction du jeu.

Les chiffres révèlent l'importance de cette complémentarité : sur les neuf buts de Sesko en championnat durant l'année 2026, Fernandes en a délivré quatre passes décisives. Il a également été à l'origine de quatre des cinq derniers buts inscrits par Casemiro sous le maillot de Manchester United depuis le 1er février.

Mais l'absence de ces joueurs a modifié la nature du système et contraint Fernandes à composer avec des conditions radicalement différentes. Cela ne veut pas dire que Casemiro affichait des données physiques élevées à la fin de son aventure avec United, ni que son départ explique à lui seul la baisse d'activité physique de l'équipe. Sa valeur ne se limitait toutefois pas à la course et aux duels : elle comprenait aussi la justesse du placement et la capacité à lire les mouvements adverses.

La présence d'un joueur d'une telle expérience offrait à Fernandes une plus grande marge de liberté, lui permettant de prendre des risques dans ses passes offensives avec la certitude que quelqu'un protégeait les espaces derrière lui en cas de perte de balle.

Aujourd'hui, l'absence de cet équilibre impose des contraintes supplémentaires aux déplacements du capitaine portugais, désormais appelé à participer à la construction du jeu tout en tenant compte des risques défensifs susceptibles de découler d'une perte de balle.

Sur le front de l'attaque, United continue de souffrir en raison de la nouvelle blessure de Sesko au tibia, qui a prolongé son absence sans date claire de retour.

La situation est d'autant plus difficile que la direction du club n'a pas répondu aux appels à renforcer davantage les options offensives durant l'été, se contentant de consolider le milieu de terrain et laissant l'équipe avec des solutions limitées lorsque son attaquant titulaire est absent.

Des solutions de fortune qui aggravent les difficultés du capitaine

Manchester United prévoyait initialement de s'appuyer sur Bryan Mbeumo au poste d'avant-centre pour compenser l'absence de Sesko, mais la blessure d'Amad Diallo à la cheville, avant le match d'ouverture face à Hull City, a poussé le staff technique à revoir ses calculs.

La mission est ensuite revenue à Matheus Cunha, qui n'a pas réussi à tenir le rôle de la manière attendue, puisqu'il décrochait constamment vers le cœur du terrain, précisément dans les zones où évolue Fernandes.

Ce chevauchement a réduit les espaces disponibles pour le meneur de jeu portugais et affaibli la capacité de l'équipe à créer des occasions franches par des passes entre les lignes.

Au lieu de trouver un attaquant qui se projette dans la profondeur et lui offre une option de passe directe, Fernandes se retrouve contraint de composer avec un autre joueur occupant les mêmes zones, ce qui a rendu la construction des attaques moins fluide et privé l'équipe d'une partie de son danger.

Dans ces conditions, les décisions de Fernandes sur le terrain paraissent moins influentes que la saison dernière. Le joueur habitué à chercher la passe décisive et à tenter des ballons cassant les lignes adverses se retrouve face à des options limitées, et peut être contraint de conserver le ballon ou de le transmettre dans des zones qui ne permettent pas de créer le danger attendu.

Cela est apparu clairement face à Tottenham en début de semaine, lorsque Fernandes a eu besoin de 23 minutes pour réussir une seule passe, un indice frappant des difficultés qu'il a rencontrées à participer efficacement à la construction du jeu.

Cet épisode ne peut à lui seul être considéré comme une preuve irréfutable d'une baisse de niveau du joueur, mais il reflète l'ampleur des complications qui entourent son rôle, et la distance qui sépare l'équipe actuelle de celle qu'elle était lorsque Sesko et Casemiro lui apportaient l'équilibre et les options nécessaires.

Carrick défend sa star, mais personne n'est au-dessus des choix

Avant le match contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, Carrick a tenu à souligner que tous les joueurs de l'équipe devaient prouver qu'ils méritaient de jouer, et que la place d'un joueur dans le onze de départ n'était jamais définitivement garantie.

Ses déclarations comportaient toutefois dans le même temps des signaux clairs de sa confiance en Fernandes, dont l'écartement ne semble pas constituer une option sérieusement envisagée pour l'heure.

L'entraîneur anglais a affirmé que Fernandes était un joueur de très haut niveau, soulignant que les choses ne se déroulent pas toujours comme les joueurs le souhaitent, et que certaines périodes peuvent comporter des difficultés exigeant patience et travail.

Il a ajouté que le capitaine de United avait réalisé des choses formidables pour le club et qu'il continuerait à offrir les mêmes performances à l'avenir, exprimant sa grande confiance dans sa capacité à retrouver son niveau.

Cette confiance n'exonère cependant pas le joueur de ses responsabilités, et son statut dans le vestiaire ne peut justifier la poursuite d'une baisse de rendement. Manchester United a besoin de solutions urgentes et ne peut se permettre le luxe d'attendre longtemps que ses stars retrouvent leur meilleur niveau.

À l'inverse, on ne peut demander à Fernandes seul de réparer un système qui souffre de l'absence d'un avant-centre, d'un manque d'équilibre au milieu de terrain et d'un chevauchement des rôles offensifs, auxquels s'ajoutent les interrogations sur la condition physique de certains joueurs.

Le problème dépasse Bruno, mais c'est à lui de trouver la solution

La crise de Fernandes semble refléter une partie de la crise plus large que traverse Manchester United. La baisse dans la création d'occasions est inséparable du manque de solutions offensives, de même que la diminution de l'influence du capitaine portugais ne peut s'expliquer indépendamment des changements survenus dans l'équipe.

Les chiffres de la saison dernière ont prouvé que Fernandes est capable de faire la différence quand les conditions adéquates sont réunies, et qu'il possède les outils nécessaires pour être l'une des clés du jeu de l'équipe. Mais la saison en cours lui impose un nouveau défi : trouver des moyens de peser malgré des options limitées et des rôles modifiés.

Dans le même temps, le staff technique doit repenser la manière de l'utiliser et lui offrir l'équilibre qui lui permet de se projeter et de créer des occasions, plutôt que de le charger de responsabilités enchevêtrées qui limitent ses qualités offensives.

Quant à la question de savoir si Fernandes est une cause de la crise de United ou simplement un symptôme, elle ne semble pas avoir de réponse unique. Les statistiques indiquent un recul manifeste sur certains aspects de son rendement, mais les circonstances qui l'entourent montrent aussi que le problème dépasse un seul joueur.

Fernandes peut être une partie du problème lorsqu'il est incapable d'afficher son niveau habituel, mais il est en même temps l'un des joueurs les plus pénalisés par le déséquilibre du système qui lui permet de briller.

En définitive, il ne sera pas seulement demandé au capitaine de Manchester United de retrouver ses statistiques individuelles, mais de trouver un moyen de redonner de l'influence à ses performances et d'aider l'équipe à sortir de la spirale des résultats négatifs. Carrick, pour sa part, doit trouver la formule qui permettra à son capitaine de retrouver sa liberté offensive, tout en corrigeant les lacunes apparues clairement depuis le début de la saison.

Si Fernandes retrouve sa capacité à créer des occasions et si United parvient à rétablir l'équilibre dans ses rangs, il pourrait apparaître que la crise actuelle n'était qu'une étape passagère. Mais si le recul se poursuit malgré l'ajustement des rôles et le retour des éléments absents, il deviendra difficile d'ignorer les interrogations sur le niveau du capitaine lui-même.

Dans tous les cas, la vérité la plus importante semble être que Manchester United ne peut pas attendre de Bruno Fernandes seul qu'il sauve la saison, de même qu'il ne peut sortir de sa crise sans retrouver la meilleure version du joueur qui a porté l'équipe sur ses épaules la saison dernière.