La visite à Galatasaray n'a jamais quitté la mémoire du Barça. Lorsque les Blaugrana se rendront demain mardi à Istanbul en tant qu'invités de marque, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2026-2027, il ne s'agira pas d'un simple match, mais du sixième chapitre d'une histoire européenne devenue classique, née à l'époque de la Dream Team dirigée par Johan Cruyff. Une histoire façonnée par des noms allant de Sergi Barjuán au père de Busquets, jusqu'à Torrent et Peña.

Premier chapitre : la naissance d'une légende à Istanbul

Le 24 novembre 1993, dans la phase de groupes de la Ligue des champions 1993-1994, la première confrontation entre les deux équipes s'est achevée sur un score nul et vierge de 0-0. Mais cette soirée a laissé un souvenir inoubliable aux supporters du Barça, puisqu'elle a vu les grands débuts du légendaire latéral gauche Sergi Barjuán sous le maillot de l'équipe première.

Barjuán, brillant produit de l'académie, a fait sa première apparition à l'âge de 21 ans, à une époque totalement différente de celle du talent actuel Lamine Yamal. Sa performance fut aussi éclatante que le parcours du Barça dans cette compétition, qui l'a mené jusqu'en finale avant le célèbre effondrement 4-0 face à Milan à Athènes. Sergi a ensuite disputé 403 matchs avec l'équipe première, pour 15 buts inscrits.

L'erreur inoubliable du père de Busquets

La saison suivante, le 23 novembre 1994 précisément, dans l'ancien stade Ali Sami Yen, le Barça a concédé sa seule défaite à ce jour face au géant turc, sur le score de 2-1. Une rencontre scellée de façon tragique à la 88e minute par une bourde monumentale du gardien du Barça Carles Busquets, le père de Sergio Busquets.

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Après le but d'ouverture de Romário pour le Barça et l'égalisation de Hakan Sükür, Arif Erdem a frappé un ballon que « Busi » père a arrêté derrière la ligne de but, mais celui-ci a étrangement roulé jusqu'au fond des filets sans qu'il puisse l'écarter, tuant toute possibilité de réaction.

Le doublé d'Enrique impose la domination catalane

Le Barça est revenu pour imposer sa domination au début du nouveau millénaire. Le 19 mars 2002, dans la deuxième phase de groupes de la Ligue des champions 2001-2002, l'équipe dirigée par Carles Rexach s'est imposée à Istanbul 1-0 grâce à un but de Luis Enrique, après un match nul 2-2 au Camp Nou avec deux buts de Javier Saviola.

Le même scénario s'est répété la saison suivante : le 24 septembre 2002, pendant le second passage de Louis van Gaal, le Barça a de nouveau gagné à Istanbul sur le score de 2-0, grâce à Luis Enrique et Patrick Kluivert, avant de s'imposer également à Barcelone 3-1 avec des buts de Dani García Lara, Gerard López et Geovanni.

Un chapitre européen aux saveurs purement barcelonaises

Deux décennies plus tard, le 17 mars 2022, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa, le Barça dirigé par Xavi Hernández s'est qualifié en s'imposant 2-1 à Istanbul, surmontant un but précoce de Marcão, l'actuel défenseur de Séville, grâce aux réalisations de Pedri González et Pierre-Emerick Aubameyang, après un décevant 0-0 à l'aller au stade Camp Nou.

Cette rencontre a pris une importance historique en raison du lien unissant deux figures marquantes d'origine barcelonaise qui évoluaient alors à Galatasaray : l'entraîneur Domènec Torrent, membre du staff technique de Pep Guardiola au sein de ce que beaucoup considèrent comme la meilleure équipe de l'histoire du Barça, et le gardien Iñaki Peña, prêté par le Barça et qui a joué un rôle décisif dans le match nul vierge de l'aller.

Mardi : un nouveau chapitre avec des stars sans précédent

Demain mardi, Galatasaray et le Barça se retrouveront pour un match qui promet d'être le plus marquant de leur histoire commune, dans la mesure où le club turc dispose actuellement d'un effectif de stars sans équivalent dans son histoire. De quoi transformer « l'enfer turc » d'une formule galvaudée précédant chaque match là-bas en un véritable test pour les ambitions européennes du Barça.







