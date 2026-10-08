L'enfer du Bernabéu attend Kylian : les supporters du Real Madrid règlent leurs comptes avec Mbappé face à Villarreal

Un rapport de presse a affirmé, ce jeudi, que le Français Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, sera confronté à une mission extrêmement difficile, samedi prochain.

Mbappé s'est blessé avec l'équipe de France face à la Turquie en Ligue des nations, avant de regagner Madrid pour y recevoir des soins. Il a toutefois suscité une vive polémique en se rendant en France, en plus des messages qu'il a publiés sur les réseaux sociaux.

Mbappé tente d'amadouer les supporters

Selon le journal « Mundo Deportivo », après l'irrégularité de ses performances ces dernières semaines, Kylian Mbappé cherche à amadouer les supporters du Real Madrid.

Et Mbappé le fait de la seule manière qui s'offre à lui, une manière qu'il avait récemment négligée : en s'entraînant avec le club et en donnant la priorité absolue à sa condition physique.

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En effet, il s'est entraîné avec l'équipe hier mercredi, comme n'importe quel autre joueur, après un rapide déplacement à Paris dans l'après-midi de mardi pour assister à un événement caritatif, avant de regagner la capitale aux premières heures de la matinée de mercredi.

Lors de la séance d'entraînement, Mbappé est apparu souriant et en bonne condition physique en vue d'affronter Villarreal samedi prochain, lors de la reprise de la Liga après la trêve.

Mourinho prendra la décision finale concernant sa titularisation ou non avant le match, même si tous les indices pointent vers sa participation. Mais au vu de tout le tumulte qui entoure le joueur français, l'avis de l'entraîneur reste incertain.

Mourinho, qui est censé avoir une personnalité et une autorité exécutive plus importantes que n'importe quelle star du vestiaire, n'a pas évoqué ce qui s'est passé ces derniers jours, en particulier l'épisode du vélo qui a suscité une vive polémique. Et lorsqu'il le fera, dans la période précédant le match face à Villarreal, plusieurs choses pourraient changer.

Le public du Bernabéu règle ses comptes avec l'équipe

Après tout ce qui s'est passé pendant la trêve, et même avant (l'incident d'Elche avec les maillots des supporters de Ceuta), les supporters du Real Madrid devraient, sauf surprise, afficher une hostilité manifeste envers le joueur français et le reste des joueurs après la défaite dans le derby de Madrid.

On a l'impression que cela remonte à bien longtemps, mais les supporters du Real Madrid n'oublient pas ce genre de choses, et ils savent qu'ils ont encore quelques comptes à régler avec les joueurs, en particulier Mbappé.