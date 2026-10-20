Une attaque dévastatrice qui marque sur des demi-occasions, et une défense qui prend l'eau à chaque match européen. Voilà le paradoxe qui transforme un Barça quasi parfait en une équipe vivant au bord du précipice en Ligue des champions.

Ce soir, sur la pelouse la plus difficile et face à l'équipe la plus prolifique de la compétition, les hommes de Hansi Flick devront accomplir une mission qui paraît impossible : garder leur cage inviolée pour la première fois depuis un an et demi.

Une malédiction européenne qui dure depuis le match face à Dortmund

Le Barça traverse une crise défensive silencieuse sur le Vieux Continent. En effet, depuis la large victoire 4-0 face au Borussia Dortmund lors du quart de finale aller du 9 avril 2025, le club catalan n'a plus connu le goût d'un clean sheet, selon « Sport ».

Au cours de 17 matchs consécutifs en Ligue des champions, l'équipe a encaissé des buts, pour un total de 29 buts, un chiffre indigne d'un champion qui vise le sacre. Il est vrai que la plupart de ces buts ne lui ont pas coûté l'élimination, car son attaque répondait avec force, mais les leçons du passé sont cruelles.

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Face à l'Inter Milan en demi-finale de l'avant-dernière édition, et face à l'Atlético Madrid en quart de finale de la saison précédente, le Barça a payé très cher ce laisser-aller défensif.

Le problème a commencé avec Szczesny comme gardien titulaire, et s'est poursuivi même avec l'arrivée de Joan Garcia, qui a nettement amélioré les statistiques, mais qui n'a pas encore réussi à briser la malédiction européenne. Cette saison, il n'a encaissé que deux buts, mais ils ont été marqués lors de deux matchs faciles conclus par des victoires écrasantes contre Galatasaray et Feyenoord.

Le paradoxe : un lauréat du trophée Zamora en difficulté en Europe

Les chiffres révèlent l'ampleur du paradoxe : Joan Garcia, récompensé par le trophée Zamora du meilleur gardien de Liga, a disputé 30 matchs en championnat (2 790 minutes) et n'a encaissé que 21 buts, soit une moyenne de 0,7 but par match, des chiffres exceptionnels.

Le recul de ses statistiques en Europe ne reflète pas une baisse de niveau, mais plutôt la philosophie offensive à hauts risques du Barça : l'élan de l'équipe vers l'avant laisse son gardien constamment dans des situations de face-à-face, et le retrouve souvent hors de sa position, à couvrir derrière une ligne défensive avancée.

Mais la mission de ce soir s'annonce encore plus complexe face à la machine à marquer parisienne, puisque le PSG est en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions cette saison avec 10 buts, dont 6 dans les filets du Slovan Bratislava lors de la première journée, et 4 dans ceux de Manchester City lors de la deuxième journée.

Et plus inquiétant encore, le club parisien affiche une série de buts effrayante, ayant marqué lors de 13 matchs consécutifs dans la compétition. Depuis son match nul vierge sur la pelouse de San Mamés en phase de groupes la saison dernière, il n'a jamais échoué à faire trembler les filets.

Une défense provisoire face au trio de la terreur

Le Barça sera contraint d'affronter ce raz-de-marée offensif mené par Doué, Dembélé et Kvaratskhelia, avec une défense qualifiée de provisoire et de rapiécée.

Hansi Flick ne dispose en charnière centrale que de Cubarsí et Gerard Martín comme options naturelles, en plus du jeune Cubarsí. Quant aux ailes, il devra compter sur les jeunes Xavi Espart et João Cancelo, dans un contexte où Alejandro Baldé n'a été que très rarement titularisé cette saison.

Sur le papier, les conditions ne semblent pas du tout favorables pour briser la série négative, mais cette équipe-là précisément a prouvé qu'elle était capable de déjouer tous les pronostics. L'enfer parisien sera-t-il donc l'endroit où le Barça achèvera sa mission inaccomplie et retrouvera sa solidité défensive perdue ?



