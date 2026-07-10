« L'enfer de Floride »… Une alerte météo menace de reporter le match entre l'Angleterre et la Norvège

La menace qui plane sur l’Angleterre et la Norvège ne vient plus seulement du terrain. Le quart de finale de la Coupe du monde 2026, programmé en Floride, pourrait être perturbé.

Un météorologue a déclenché l’alerte : une canicule historique, avec des pointes à 45 °C et une humidité suffocante, pourrait contraindre la FIFA à reporter la rencontre de trente minutes à chaque coup de tonnerre.

Cette annonce intervient avant le match très attendu entre l’Angleterre et la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, prévu en Floride, et alimente les craintes d’un report du coup d’envoi en raison de conditions météorologiques extrêmes.

Matt Devitt, météorologue en Floride, a révélé sur son compte « X » qu’il avait émis « ma toute première alerte concernant une vague de chaleur intense sur l’ensemble de l’État de Floride au cours des trois prochains jours », en raison de la forte hausse des températures et du taux d’humidité.

« Vous aurez l’impression que la température oscille entre 40 et 46 °C, restez au frais ! », prévient Devitt. Les prévisions indiquent que le thermomètre pourrait atteindre 45 °C au coup d’envoi, dans des conditions éprouvantes pour les joueurs comme pour les supporters.

Mais le danger ne se limite pas à la chaleur, Selon les météorologues de la BBC cités par The Sun, des orages pourraient éclater autour du stade avant et pendant la rencontre. Si le système d’alerte précoce est déclenché, le match pourrait être retardé de trente minutes à chaque nouvel éclair détecté dans le périmètre de l’enceinte.

Rappelons que ce Mondial 2026 a déjà connu plusieurs reports, dont celui du huitième de finale Mexique-Angleterre et le retard pris par la reprise de la seconde période entre l’Irak et la France en phase de groupes, toujours en raison des conditions météorologiques.