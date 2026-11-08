Le Barça s'apprête à se déplacer sur le terrain de l'Atlético Madrid, ce dimanche, au stade « Riyadh Air Metropolitano », dans un match très attendu au cœur d'une lutte acharnée pour la tête de la Liga.

À ce sujet, Alfredo Martínez, journaliste au quotidien catalan « Sport », a passé en revue l'ambiance attendue dans le stade de la rencontre, soulignant que cette visite est porteuse de beaucoup d'intensité et de suspense, dans un contexte de tensions qui ont marqué les relations entre les deux clubs et leurs supporters ces derniers temps.

Martínez a mis en avant la visite du Barça à l'équipe de Julián Álvarez, pour la première fois depuis l'été tumultueux qu'a vécu le joueur, expliquant que les tensions entre les Rojiblancos et l'international argentin se sont apaisées après qu'il a commencé à jouer régulièrement et qu'il s'est publiquement excusé pour ses déclarations.

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Il a ajouté que la plaie n'est pas encore totalement refermée, mais qu'elle semble pouvoir cicatriser, ce qui paraissait impossible au vu de la manière dont la crise s'était développée, insistant sur le fait que la situation est différente pour le Barça, qui fera face à un accueil ouvertement hostile de la part des supporters de l'Atlético.

Le journaliste a indiqué que les tensions et les affrontements entre les supporters des deux équipes ont commencé à naître récemment, avec l'affaire Antoine Griezmann et sa célèbre décision de rejoindre le Barça, puis l'accord sur le versement de 15 millions d'euros supplémentaires pour éviter que l'affaire n'aille devant les tribunaux, ce qui a conduit à un refroidissement des relations entre les deux clubs.

Martínez a estimé que « deux équipes et des supporters qui étaient historiquement liés par une relation amicale, voire proche, sont devenus des rivaux féroces et des quasi-ennemis impossibles à réconcilier », ajoutant que l'Atlético Madrid a beaucoup progressé et que, malgré un budget bien inférieur à celui des deux géants, le Real et le Barça, il marche toujours sur leurs traces et tente, à la moindre erreur de leur part, de décrocher quelques titres, que ce soit en championnat ou en Coupe du Roi.

« Tout le monde entre en contact avec les joueurs des autres clubs »

Le journaliste a affirmé que « la vérité tenace, n'en déplaise à ceux qui la refusent, c'est que tous les clubs entrent en contact avec les joueurs des autres clubs, qu'il s'agisse de l'Atlético Madrid, du Barça ou d'autres ».

Il a cité ce qui s'est passé la saison dernière avec l'Athletic Bilbao et Nico Williams, soulignant que l'agent du joueur, Félix Tainta, a reconnu il y a quelques jours, dans un cadre détendu où l'on dit les vérités, l'intérêt de Williams pour un transfert au Barça, ou le fait d'avoir écouté les offres alléchantes qui lui sont parvenues de plusieurs grands clubs européens.

Martínez a ajouté que le Barça n'a été condamné qu'à une amende de 602 euros, en raison de l'infraction présumée consistant à avoir discuté avec Fernando Hidalgo, l'ancien agent de Julián Álvarez, alors que le contrat du joueur avec son équipe actuelle s'étendait encore sur plus de six mois.

Le journaliste a insisté sur le fait que les Blaugrana vivront ce soir une ambiance très hostile, après que la rivalité entre les deux équipes s'est intensifiée pour les titres et les places européennes, et que l'animosité entre les supporters s'est elle aussi fortement développée, alors que l'ennemi commun et le plus grand rival était le Real Madrid.

Martínez a conclu ses propos en affirmant que « rien ne doit effrayer le Barça dirigé par Hansi Flick, avec des joueurs comme Pedri, Lamine Yamal et Raphinha, capables de s'imposer sur des terrains très difficiles et de prouver que l'équipe possède suffisamment de caractère ».