La presse allemande continue d’analyser les répercussions de l’élimination précoce de la Coupe du monde 2026. Cette fois, le journal *Bild* met en lumière un joueur écarté par le sélectionneur Julian Nagelsmann avant le tournoi.

Saïd Al-Mulla, la pépite du FC Cologne âgée de 19 ans, a publié un message énigmatique sur son compte TikTok au lendemain de l’élimination de la Mannschaft en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay.

Ce post a alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux, certains y voyant un message codé adressé à l’entraîneur Julian Nagelsmann.

Selon Bild, le joueur, non sélectionné pour le Mondial, a publié sur ses réseaux une série de photos, dont un cliché le montrant avec le maillot de l’équipe d’Allemagne U21, et a commenté : «Est-ce que ça en valait la peine ?», accompagné d’un emoji représentant une personne en pleine réflexion.

La publication comprenait également un extrait d’une interview du rappeur décédé Chatar, dans lequel on peut entendre le dialogue suivant : « Est-ce que ça en valait la peine ?… Quoi ?… Mon frère, notre vie est toute tracée. Il n’y a pas de « ça en valait la peine » ou « ça n’en valait pas la peine ». Le stylo a été mis de côté et l’encre a séché. Tu veux dire que c’était le destin ?… Bien sûr, mon frère. C’est la vie. Il n’y a pas de « ça en valait la peine » ou « ça n’en valait pas la peine ». »

Rappelons que Nagelsmann avait convoqué Al-Mulla pour la première fois en équipe nationale allemande en novembre dernier, mais que le joueur n’a jusqu’à présent disputé aucun match international avec l’équipe A. Le sélectionneur a finalement écarté Al-Mulla de sa liste définitive de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026.

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