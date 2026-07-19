L’empreinte de Guardiola et un scénario à l’égyptienne ?... Ronaldo prend l’Argentine à contre-pied au sujet de la finale de la Coupe du monde

La légende brésilienne Ronaldo prévoit une victoire « aisée » de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, ce dimanche, et détaille les atouts qui conduiront les Espagnols au sacre dans le New Jersey.

Les Espagnols ont validé leur billet pour le dernier carré grâce à une victoire nette (2-0) face à la France en demi-finale, tandis que l’Argentine a dû remonter le score pour dominer l’Angleterre en début de semaine.

Après un nul inaugural contre une opposition modeste, la Roja a enchaîné six victoires et n’a concédé qu’un seul but depuis le début de la compétition.

De son côté, l’Argentine a pu compter sur les performances exceptionnelles de son capitaine Lionel Messi, 39 ans, auteur de huit buts en sept matches et actuellement deuxième du classement du Soulier d’or, à deux longueurs de Kylian Mbappé.

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Mais Ronaldo, s’exprimant sur son compte officiel TikTok aux côtés de son coéquipier brésilien Denilson, vainqueur de la Coupe du monde 2002, s’est montré très clair quant à son opinion sur le déroulement de la finale de 2026.

Ronaldo a déclaré : « Je pense que l’Espagne va gagner et que le match sera facile. Pour moi, la France et l’Espagne ont toujours été les deux favorites pour la victoire, et je me souviens toujours de l’émission qui a précédé le match France-Espagne, où j’avais dit que le champion sortirait vainqueur de cette rencontre. »

Et d’ajouter : « Je pense que l’Espagne va s’imposer facilement grâce à son style de jeu exceptionnel. Leur style ne se limite pas à ce qu’ils ont montré lors de cette Coupe du monde, c’est une manière de jouer qu’ils pratiquent depuis longtemps ; ils ont été formés à ce style. »

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Et le « Phénomène » d’ajouter : « Je pense que cette philosophie porte largement la marque de Guardiola, qui l’a mise en place à Barcelone en 2006 et 2007. »

Il nuance toutefois : « L’Argentine est une menace, mais l’Espagne est tout simplement meilleure. »

S’il reconnaît le danger argentin et l’état d’esprit conquérant de l’Albiceleste, il estime que cela n’aura pas suffi, comme en attestent les victoires 3-2 face à l’Égypte et 2-1 contre l’Angleterre.

Il a ajouté : « Je pense que l’Espagne va s’imposer facilement. Je ne crois pas que l’Argentine ait les moyens de contenir la rencontre sur un score de 1-0 ou 2-0, car les Espagnols domineront la possession du ballon tout au long du match. »

Il a poursuivi : « Le véritable exploit de l’Argentine dans cette Coupe du monde, c’est sa capacité à renverser les situations. Messi, encore une fois, écrit une nouvelle page de l’histoire de la Coupe du monde. C’est une équipe qui montre du caractère et un esprit de combat face à l’adversité ; c’est vraiment impressionnant, et il faut en tirer des leçons. »

Il conclut : « Mais le jeu de l’Espagne est très mécanique. À chaque action, à chaque phase, il faut savoir ne pas se précipiter. Ils font circuler le ballon rapidement, contrôlent le match et ralentissent le rythme grâce à leur possession. »

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