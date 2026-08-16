L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim n'a pas débuté le match amical de son club, le Barça, face à Bâle, mais il est entré en jeu comme remplaçant et s'est de nouveau illustré devant l'entraîneur Hansi Flick.

Le journal « Mundo Deportivo » a confirmé que Hamza continue d'aligner des statistiques qui poussent le technicien allemand à envisager de compter sur lui au sein de l'effectif de l'équipe première cette saison.

Hamza Abdelkarim a été le premier joueur international à rejoindre le club catalan, puisqu'il est revenu à l'entraînement dès le premier jour de la reprise, renonçant à ses vacances alors qu'il y avait droit après sa participation avec la sélection égyptienne à la Coupe du monde.

Par la suite, lors du premier match amical relevé face à Birmingham, l'attaquant égyptien a inscrit les deux buts du Barça face à la formation anglaise à domicile.

Hamza n'avait pas réussi à marquer lors du tournoi triangulaire à Udine, mais il a renoué avec les filets ce dimanche, lors de l'avant-dernier match amical du Barça durant la période de préparation.

Hamza Abdelkarim est entré après la mi-temps à la place de Gordon et s'est positionné au poste d'avant-centre.

À peine 4 minutes après son entrée sur la pelouse, Hamza a redonné l'avantage au Barça au tableau d'affichage, après avoir conclu de manière acrobatique un superbe centre envoyé par Karim Adeyemi côté gauche, ce dernier étant le joueur qui avait inscrit le premier but du Barça.

Avec ce but, Hamza Abdelkarim a porté son total à 3 réalisations durant l'actuelle période de préparation, devenant le meilleur buteur de l'équipe et continuant d'afficher des statistiques susceptibles de lui offrir, au moins, une chance d'être l'une des options à la disposition de Flick au poste d'avant-centre, indépendamment de l'arrivée attendue du numéro 9.

Ce but revêtait un caractère particulier pour Hamza Abdelkarim, car il l'a inscrit sur le terrain qui a été témoin des débuts en Europe de son idole Mohamed Salah.

Hamza est arrivé sous forme de prêt en janvier dernier, en provenance d'Al Ahly, et a évolué avec l'équipe des jeunes.

Sans passer par l'équipe réserve, le disciple de « Mohamed Salah » a tenu à s'imposer dans le club de ses rêves, après que le Barça a activé son option d'achat, dont la valeur ne s'est élevée qu'à 1,5 million d'euros, en plus des bonus.