Le Real Madrid, dirigé par José Mourinho, a essuyé sa première défaite de la saison après seulement 4 matchs, en s'inclinant face au Real Betis à « La Cartuja », lors d'une rencontre qui a révélé bien plus qu'un simple faux pas au niveau du résultat.

Malgré les nombreuses occasions qui se sont présentées à la formation madrilène, dont un penalty raté par Kylian Mbappé dans le temps additionnel, la confrontation a laissé planer des points d'interrogation sur les choix de Mourinho et sa manière de gérer ses stars, à commencer par Vinícius Junior.

Selon la lecture du match, Mourinho, arrivé au Real Madrid dans le but d'imposer la discipline et de redonner de la solidité au vestiaire, a semblé face au Betis proche de l'approche des entraîneurs qui l'ont précédé, après avoir maintenu Vinícius sur le terrain malgré son rendement limité, tandis qu'il a sorti Arda Güler, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe lors de la rencontre, après que celui-ci a reçu un carton jaune.

Vinícius n'a pas apporté le plus attendu durant la majeure partie du match, souffrant face à Bellerín et échouant à exploiter les occasions qui lui étaient offertes, avant de faire sentir son influence dans les dernières minutes, lorsqu'il a créé l'occasion du but refusé d'Asensio et provoqué le penalty raté par Mbappé.

La crise de Vinícius dépasse le cadre du match face au Betis, puisque le Brésilien a disputé 90 minutes lors de 3 des 4 matchs de cette saison, et n'a été remplacé que dans les dernières minutes face à la Real Sociedad, alors que le Real Madrid menait 4 buts à 1. Bien qu'il ait inscrit un but et délivré deux passes décisives, son niveau technique reste éloigné de l'image que le public avait l'habitude de voir de lui, en particulier dans les duels individuels.

De son côté, Mbappé n'était pas en meilleure posture, ayant disputé l'intégralité de la rencontre tout en gâchant des occasions nettes, dont le penalty dans le temps mort.

Malgré ses 4 buts en Liga, tous ont été inscrits sur la pelouse du Real Madrid, tandis que son influence en dehors de « Santiago Bernabéu » reste inférieure aux attentes.

Les décisions de Mourinho concernant ses stars ont accentué les points d'interrogation, notamment après qu'il a décidé de sortir Güler à la suite de son carton jaune, tout en maintenant Vinícius, lui aussi averti, sur le terrain.

L'entraîneur portugais a justifié sa décision par la crainte de voir le joueur turc expulsé, affirmant qu'il jugeait sa situation risquée.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Mourinho n'a pas hésité à qualifier ses joueurs de « naïfs », estimant qu'ils n'avaient pas géré comme il le fallait certains duels et fautes dont ils ont été victimes.

Dans le même temps, il a défendu la performance de son équipe, affirmant ne pas trouver de raison évidente à la défaite, et que le Real Madrid avait livré un bon match sur les plans collectif et individuel.

Mais la défaite face au Betis a ouvert la voie à une question plus large : Mourinho a-t-il réellement réussi à changer les règles du vestiaire, ou bien les stars du Real Madrid imposent-elles toujours leur présence sur ses décisions ? Et alors qu'Arda Güler quittait le terrain, Vinícius est resté jusqu'à la fin, ravivant l'image qui suscite la polémique depuis la saison dernière.

Le Real Madrid a perdu le match, et Mourinho commence à affronter le premier véritable test de son autorité, tandis que Vinícius demeure « l'éléphant » qu'il est difficile d'ignorer au sein du vestiaire blanc.