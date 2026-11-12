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L’Eintracht Francfort a fait de l’attaquant de Nottingham Forest Arnaud Kalimuendo sa priorité pour renforcer son attaque lors du prochain mercato de janvier. Le club de Premier League est prêt à autoriser le départ du Français, peu utilisé, dont il a fixé le prix à 30 millions d’euros, tout en restant ouvert à un prêt.

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Un attaquant frustré cherche à obtenir davantage de temps de jeu

Selon TEAMtalk, le joueur de 24 ans souhaite quitter le City Ground cet hiver après avoir reculé dans la hiérarchie sous les ordres de l'entraîneur Oliver Glasner. Depuis son retour en Angleterre pour la saison en cours, Kalimuendo n'a disputé que 110 minutes en cinq apparitions, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive. Il est entré en jeu lors de quatre de ces rencontres, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs clubs à l'approche de la nouvelle année.

La direction du club des Midlands fixe les conditions d'un départ

Selon le média, Nottingham Forest ne s'opposera pas à ce que l'attaquant cherche à obtenir du temps de jeu régulier en équipe première ailleurs à l'ouverture du mercato hivernal. Après l'avoir recruté auprès du club français de Rennes en août 2025 avec un contrat de longue durée courant jusqu'en juin 2030, le club anglais privilégie une vente définitive afin de récupérer les 30 millions d'euros initialement déboursés.

Toutefois, des sources internes indiquent que les dirigeants du club de l'est des Midlands sont conscients des réalités du marché si aucun prétendant n'est prêt à payer l'intégralité de la somme demandée en cours de saison. Ils sont donc disposés à accepter un prêt dans un premier temps, à condition que l'accord comporte une option ou une obligation d'achat pour l'été prochain.

Un prêt fructueux suscite l'intérêt

Cette souplesse a attiré l'attention du club de Bundesliga, qui continue de suivre l'attaquant de près après son passage fructueux en Allemagne lors de la seconde moitié de la saison dernière. En 19 apparitions sous les couleurs de Francfort durant cette période, l'ancien habitué de la Ligue 1 a marqué six buts, laissant une impression durable auprès de la direction du club.

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Alors que son faible temps de jeu sous Glasner soulève de sérieux doutes quant à son avenir en Premier League, le média souligne qu'un départ cet hiver constitue désormais une solution réaliste pour toutes les parties. Un retour dans un environnement familier offrirait au Français l'occasion de retrouver rapidement le chemin des filets lors de la seconde moitié de la saison.

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Un prêt apparaît comme une solution réaliste

Bien que Francfort ait fait du retour de Kalimuendo sa priorité cet hiver, financer un transfert définitif de 30 millions d'euros en cours de saison représenterait un obstacle financier majeur. La négociation d'un prêt assorti d'une clause d'achat ultérieure apparaît donc comme la voie la plus probable pour permettre au club allemand de conclure l'opération. Un tel accord permettrait à Forest de protéger son investissement initial tout en gardant ouvertes ses options à long terme.