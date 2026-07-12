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L’Égypte étudie la possibilité d’accueillir la Coupe d’Afrique des nations et caresse l’ambition d’organiser la Coupe du monde

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Égypte
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Hamada El-Sherbini, membre du conseil d’administration de la Fédération égyptienne de football, a annoncé que l’instance étudie la possibilité de déposer une candidature pour organiser la Coupe d’Afrique des nations 2028.

Lors d’une intervention téléphonique sur la radio Mega FM, il a souligné que l’objectif était de poursuivre le développement des infrastructures égyptiennes afin d’accueillir, à terme, des compétitions de plus grande envergure.

Il a par ailleurs souligné que l’engouement des supporters lors de la Coupe du monde 2026 constituait un moteur supplémentaire pour poursuivre cette dynamique.

Le dirigeant a par ailleurs exprimé sa gratitude au président Abdel Fattah al-Sissi pour l’hommage rendu à l’équipe nationale après sa qualification historique pour les 32es de finale de la Coupe du monde, avant son élimination en huitièmes de finale face à l’Argentine.

Il a ajouté : « Ce geste a profondément touché tous les membres de la délégation, car cet hommage venait du cœur et a réjoui tout le monde ; il constituera pour nous une source de motivation pour aller encore plus loin. »

Il précise que la Fédération égyptienne entend poursuivre la modernisation des stades et des infrastructures sportives afin de présenter des candidatures solides pour l’organisation de compétitions majeures.

Il a souligné : « Nous finalisons le dossier des stades, puis nous nous porterons candidats à l’organisation de la Coupe du monde et de la Coupe d’Afrique des nations. Nous avons déjà accueilli la CAN à plusieurs reprises, et la prochaine étape est de postuler pour l’édition 2028. »

Il a conclu en affirmant que l’Égypte possède déjà les infrastructures nécessaires pour accueillir les plus grandes compétitions internationales.

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