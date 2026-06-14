Treize fédérations de football ont exprimé leur désaccord avec Aleksander Čeferin, président de l’Union européenne de football, après ses récentes déclarations.

Le dirigeant a critiqué l’élargissement de la Coupe du monde, qui passera de 32 à 48 équipes, estimant que certains matchs perdaient en enjeu.

Dans un communiqué officiel publié sur leurs sites respectifs, les treize fédérations ont condamné ces propos. Le texte déclare : « Les fédérations de football du Cap-Vert, de Curaçao, d’Ouzbékistan, du Congo, d’Haïti, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d’Égypte, du Ghana, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et d’Afrique du Sud, exprime sa profonde déception et son rejet catégorique des récentes déclarations du président de l’Union européenne de football (UEFA), Aleksander Čeferin, qui a qualifié certains matchs de la Coupe du monde élargie de « sans intérêt ».

Les signataires rappellent qu’il n’existe pas de match sans enjeu dans une Coupe du monde et que de telles déclarations méconnaissent les sacrifices et les ambitions des joueurs, des instances du football et des supporters à travers la planète.

Le communiqué rappelle que se qualifier pour la Coupe du monde constitue un exploit historique et le rêve de plusieurs générations dans des nations comme le Cap-Vert, Curaçao ou l’Ouzbékistan, tandis que retrouver la scène mondiale après une longue absence revêt une signification profonde pour des millions de supporters au Congo et en Haïti.

Les fédérations ont rappelé que la force du football réside dans son universalité et qu’il ne se réduit pas à un petit cercle de nations, insistant sur le fait que participer à la compétition inspire des générations, favorise le développement du jeu et constitue une source de fierté et d’unité pour les communautés.

Les fédérations signataires rappellent que chaque équipe qualifiée a conquis sa place sur le terrain et mérite le plus grand respect, et que chaque match a une valeur immense aux yeux de millions de supporters.

Les signataires et leurs alliés ont réitéré leur rejet des déclarations du président de l’UEFA, réaffirmant la nécessité de poursuivre le développement du football afin de créer des opportunités, d’inspirer les nouvelles générations et de renforcer la véritable nature mondiale de ce sport.