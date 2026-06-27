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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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L’Égypte et le Cap-Vert intègrent un classement historique, tandis que le Sénégal égalise le record du Maroc

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Pour la première fois, sept sélections africaines atteignent le deuxième tour de la Coupe du monde… L’Algérie est encore en lice.

Les sélections d’Égypte et du Cap-Vert intègrent pour la première fois de leur histoire le cercle très fermé des équipes africaines présentes au deuxième tour de la Coupe du monde, après leur qualification ce samedi matin.

Les Pharaons ont conjuré le sort au bout de leur quatrième tentative (après 1934, 1990 et 2018) et se sont ouvert pour la première fois les portes des huitièmes de finale.

Les Pharaons terminent deuxième du groupe 7 avec 5 points, grâce à leur précieux match nul 1-1 contre l’Iran, tandis que la Belgique, en tête du groupe, ne les devance qu’à la différence de buts.

De son côté, le Cap-Vert, pour sa première participation, a également franchi le premier tour en terminant deuxième du groupe 8 avec 3 points, grâce à trois matchs nuls, derrière l’Espagne, leader avec 7 points.

Le Cap-Vert et l’Égypte deviennent ainsi les neuvième et dixième sélections africaines à atteindre les huitièmes de finale de l’histoire de la Coupe du monde.

Elles rejoignent ainsi le Nigeria, le Maroc, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, l’Algérie, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire, soit huit autres sélections ayant déjà franchi ce cap.

L’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire avaient déjà obtenu leur premier billet pour ce stade de la compétition lors de cette édition, il y a quelques jours.

Au total, sept formations du continent sont présentes au deuxième tour de cette édition : le Maroc, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, l’Égypte, le Sénégal et le Ghana, tandis que l’Algérie pourrait les rejoindre demain.

Dans le même temps, le Sénégal et le Ghana obtiennent leur troisième qualification, égalant ainsi le record continental détenu par le Maroc et le Nigeria.

Le classement des sélections africaines par nombre de qualifications est le suivant : le Nigeria (3 fois), le Maroc (3 fois), le Sénégal (3 fois), le Ghana (3 fois), le Cameroun (une fois), l’Algérie (une fois), l’Afrique du Sud (une fois), la Côte d’Ivoire (une fois), le Cap-Vert (une fois), l’Égypte (une fois).

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