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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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L’Égypte et le Cap-Vert intègrent un classement historique, tandis que le Sénégal égale le record du Maroc

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Pour la première fois, six sélections africaines atteignent le deuxième tour de la Coupe du monde… L’Algérie est sur le point de les rejoindre.

Les sélections d’Égypte et du Cap-Vert intègrent pour la première fois le cercle très fermé des équipes africaines présentes au deuxième tour de la Coupe du monde, après leur qualification ce samedi matin.

Pour l’Égypte, il s’agit d’une première historique en quatre participations (1934, 1990, 2018 et 2022) : les Pharaons atteignent enfin les huitièmes de finale.

Les Pharaons terminent deuxième du groupe 7 avec 5 points, grâce à un précieux match nul 1-1 face à l’Iran, derrière la Belgique, devancée uniquement à la différence de buts.

De son côté, le Cap-Vert, pour sa première participation, a également franchi le premier tour en terminant deuxième du groupe 8 avec 3 points, grâce à trois matchs nuls, derrière l’Espagne, leader avec 7 points.

Le Cap-Vert et l’Égypte deviennent ainsi les neuvième et dixième sélections africaines de l’histoire à atteindre ce stade de la compétition.

Elles rejoignent ainsi le Nigeria, le Maroc, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, l’Algérie, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire, soit huit sélections ayant déjà franchi ce cap.

L’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire avaient déjà obtenu leur premier billet pour ce stade de la compétition, il y a quelques jours.

Au total, six formations du continent sont présentes au deuxième tour de cette édition : le Maroc, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, l’Égypte, le Sénégal et le Ghana, tandis que l’Algérie pourrait les rejoindre demain dimanche.

Dans le même ordre d’idées, les sélections sénégalaise et ghanéenne ont réussi à décrocher leur troisième qualification de leur histoire lors de cette édition, égalant ainsi le record africain du nombre de qualifications détenu par le Maroc et le Nigeria.

Le classement des sélections africaines par nombre de qualifications est le suivant : le Nigeria (3 fois), le Maroc (3 fois), le Sénégal (3 fois), le Ghana (3 fois), le Cameroun (une fois), l’Algérie (une fois), l’Afrique du Sud (une fois), la Côte d’Ivoire (une fois), le Cap-Vert (une fois), l’Égypte (une fois).

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