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NETHERLANDS-THE-HAGUE-SAUDI-ARABIA-FLAG-DIPLOMACYAFP
Abobakr El Mokadem

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L’Égypte et l’Arabie saoudite se retrouvent dans la même poule au Championnat du monde de handball

Égypte

La compétition se déroulera en Allemagne.

Le tirage au sort de la Coupe du monde de handball, qui se déroulera en Allemagne début 2027, a été effectué ce mercredi.

La compétition se tiendra du 13 au 31 janvier 2027 dans six villes : Cologne, Munich, Kiel, Hanovre, Magdebourg et Stuttgart.

Les Pharaons figurent dans le groupe B, en compagnie de l’Arabie saoudite, du Cap-Vert et de l’Italie.

Le tournoi débutera le 13 janvier et la finale se tiendra à la Lanxess Arena le 31 janvier.

Les quarts de finale se tiendront les 26 et 27 janvier, et les demi-finales le 29 janvier.

Voici le détail du tirage :

Groupe 1 : Allemagne, Serbie, Tunisie, Uruguay

Groupe 2 : Égypte, Italie, Cap-Vert, Arabie saoudite

Groupe 3 : Croatie, Espagne, Chili, Turquie

Groupe 4 : Argentine, France, Brésil, Koweït

Groupe 5 : Suède, Norvège, Grèce, Qatar

Groupe 6 : Portugal, Îles Féroé, Pologne, Algérie

Groupe 7 : Danemark, Slovénie, États-Unis, Angola

Groupe 8 : Islande, Macédoine du Nord, Bahreïn, Japon.

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