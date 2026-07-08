L'Égypte est en colère contre un individu et a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, réclamant des sanctions immédiates

La Fédération égyptienne a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA à l’encontre de l’arbitre François Letexier, et demande sa suspension immédiate.

Mardi soir, Letexier officiait lors de la rencontre Argentine-Égypte (3-2). Menée 2-0, l’équipe africaine a vu les hommes de Lionel Scaloni renverser la vapeur et se qualifier pour les quarts de finale.

Selon la Fédération égyptienne, l’équipe a été lésée durant la rencontre : Mohamed Salah se serait vu refuser un penalty évident.

Elle estime également qu’un but a été injustement annulé par la VAR, et s’étonne de plusieurs décisions disciplinaires concernant les cartons.

Selon plusieurs médias internationaux, c’est le président de la Fédération égyptienne de football (EFA), Hany Abo Rida, qui a formalisé cette plainte auprès de la FIFA.

Ils réclament une enquête approfondie sur l’arbitrage, des explications circonstanciées ainsi que l’exclusion de Letexier et de son équipe du reste de la compétition.