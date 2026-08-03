Dans une première du genre, le pays de Galles est devenu la première nation à retirer publiquement son soutien à la candidature de Gianni Infantino pour un maintien à la présidence de la Fédération internationale de football, la FIFA, une démarche qui constitue une gifle retentissante pour l'actuel président de la FIFA et menace d'ouvrir la voie à une vague de dissidences potentielles à l'approche des élections de 2027.

La Fédération galloise de football a confirmé, dans un communiqué officiel, le retrait de son soutien à la candidature de M. Gianni Infantino en vue de sa réélection à la présidence de la FIFA pour la période 2027-2031, évoquant une perte de confiance envers le président de la FIFA après une série d'échecs en matière de gouvernance et de leadership.

Cette décision historique intervient à la suite de la crise majeure qui a ébranlé les fondements de la FIFA, après qu'Infantino a annulé ses projets controversés visant à vendre des parts dans les tournois de la fédération à des sociétés d'investissement privées, un plan qui avait suscité une réprobation mondiale sans précédent.

Le plan lucratif d'Infantino avait allumé la mèche d'une grave crise diplomatique, l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, ayant menacé de boycotter l'ensemble des tournois de la FIFA, y compris la Coupe du monde, dans une position considérée comme la plus virulente de l'histoire des relations entre les deux parties.

L'UEFA et la Concacaf, qui supervise le football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, ont chacune publié samedi dernier un communiqué critiquant vivement la direction de la Fédération internationale de football, même après la décision d'Infantino de faire marche arrière et de retirer le plan.

Dans un ton acerbe et sans précédent, la Fédération galloise de football a ajouté : « Les récents échecs en matière de bonne gouvernance, de procédures, de leadership, de valeurs, de gestion des relations avec les parties prenantes, de communication et de saine gestion nous ont conduits à une situation où M. Infantino a perdu la confiance de la Fédération galloise de football pour rester à la tête de la direction du football mondial. »

La Fédération galloise a affirmé que « le fait de ne pas placer l'intérêt du football au premier plan est un échec que nous ne pouvons pas accepter », dans une allusion claire au fait que la décision a été prise après une évaluation complète des performances d'Infantino et de ses priorités dans la gestion de la FIFA.

Cette position galloise représente un tournant grave dans le parcours d'Infantino vers un quatrième mandat, d'autant qu'elle émane d'un pays européen membre de l'UEFA, ce qui pourrait inciter d'autres fédérations à adopter des positions similaires dans les mois à venir.

Infantino, qui a pris la présidence de la FIFA en 2016, faisait face ces derniers temps à des critiques croissantes concernant son style de gestion et ses décisions unilatérales, mais le retrait public du soutien d'un pays membre constitue un développement nouveau et inquiétant pour son camp.