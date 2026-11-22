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Mauricio Pochettino n'imaginait pas des débuts aussi désastreux avec Manchester United, mais Anfield a décidé de lui réserver l'accueil le plus cruel qui soit. Le choc tant attendu face à Liverpool s'est transformé en cauchemar précoce pour le technicien argentin en l'espace de quelques minutes, entre un carton rouge et deux buts consécutifs qui ont enflammé les tribunes des locaux.

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Disputée dimanche soir dans le cadre de la 11e journée de Premier League, la rencontre a marqué un début brutal pour l'ère Pochettino, nommé à la tête de Manchester United pour succéder à Michael Carrick, limogé lors de la dernière trêve internationale.

Tous les regards étaient tournés vers les débuts du technicien argentin, ancien sélectionneur des États-Unis, dans l'un des tests les plus difficiles qui soient, face au rival historique, Liverpool. Mais les événements ont pris une tournure diamétralement opposée aux ambitions de Manchester United.

Une expulsion précoce ouvre les portes de l'enfer

Il n'a fallu que 8 minutes pour que Manchester United encaisse un coup dur : l'arbitre a brandi un carton rouge direct au défenseur Leny Yoro, coupable d'une intervention sur Alexander Isak, qui filait seul vers le but.

L'action est née d'une confusion évidente dans l'arrière-garde des visiteurs. Matthijs de Ligt a mal négocié un long ballon, le laissant tomber devant lui au lieu de le dégager, ce qui a permis à Isak de s'élancer vers le but en profitant du mauvais placement défensif.

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Face à la progression de l'attaquant suédois, Yoro n'a trouvé d'autre moyen de l'arrêter que de le pousser dans le dos, à l'extérieur de la surface de réparation. L'arbitre a estimé que la faute méritait une expulsion directe, le défenseur français étant le dernier joueur face à l'attaquant lancé seul.

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Pochettino s'est ainsi retrouvé contraint de poursuivre ce test, le plus difficile qui soit, à dix, avant même que son équipe ait pu reprendre son souffle dans l'atmosphère bouillante d'Anfield.

Cette action a renforcé les inquiétudes quant à la rigueur défensive de Manchester United, qui a vu l'un de ses joueurs exclu lors de trois de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, signe de l'ampleur des difficultés que traverse l'équipe.

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Szoboszlai frappe, Anfield savoure le cauchemar de Pochettino

Liverpool n'a pas tardé à exploiter sa supériorité numérique. Deux minutes seulement après l'expulsion de Yoro, à la 10e minute précisément, le Hongrois Dominik Szoboszlai a ouvert le score, aggravant le calvaire des visiteurs et plaçant le nouvel entraîneur face à un scénario particulièrement compliqué.

Szoboszlai s'est chargé d'un coup franc direct et a décoché une frappe puissante vers le coin inférieur du but de Manchester United. Bien que le ballon se soit dirigé du côté où se trouvait le gardien, sa puissance a empêché Lammens de l'arrêter.

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Les tribunes d'Anfield se sont embrasées pour célébrer cette ouverture du score précoce, tandis que les supporters de Liverpool raillaient l'adversaire en scandant : « Vous allez être relégués ! »

Mais ce coup n'était pas le dernier : les locaux ont continué de profiter du désarroi qui régnait dans les rangs de United pour inscrire un deuxième but trois minutes plus tard seulement.

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Wirtz creuse l'écart, un jeune talent de Liverpool écrit l'histoire

À la 13e minute, Florian Wirtz a reçu le ballon dans la surface de réparation, au terme d'une action lancée par un excellent mouvement d'Isak, qui s'est habilement retourné au milieu de la moitié de terrain de Manchester United avant de servir Rio Ngumoha sur le côté.

Le jeune ailier de Liverpool a filé dans la surface et adressé un centre millimétré. Idéalement placé, Wirtz l'a transformé d'une superbe touche technique au fond des filets, donnant deux buts d'avance aux locaux.

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Le public d'Anfield s'en est de nouveau pris à Pochettino en chantant : « Tu seras viré demain matin ! », une scène qui a rendu ces premières minutes encore plus cruelles pour le technicien argentin.

Le réseau statistique Opta a dévoilé un chiffre historique : Liverpool a mené 2-0 plus rapidement que jamais face à Manchester United dans l'histoire des confrontations entre les deux équipes en Premier League, en seulement 12 minutes et 40 secondes.

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Et les statistiques marquantes ne s'arrêtent pas là : Rio Ngumoha, âgé de 18 ans et 85 jours, est devenu le plus jeune joueur impliqué sur un but, que ce soit en marquant ou en délivrant la passe décisive, lors d'une rencontre entre Liverpool et Manchester United dans l'histoire de la Premier League.

Les premières minutes de ce choc ont ainsi offert un scénario exceptionnel, Pochettino affrontant une véritable tempête pour ses débuts, entre l'expulsion précoce, l'effondrement défensif et l'efficacité offensive de Liverpool. Le voilà sommé de sauver son équipe d'une soirée qui pourrait devenir l'un des débuts les plus difficiles de sa carrière d'entraîneur.