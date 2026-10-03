L'effet Zidane se fait vite sentir : un record retentit en France

Zinédine Zidane a continué d'attirer tous les regards depuis sa prise de fonctions à la tête de l'équipe de France, après que le match entre la France et l'Italie en Ligue des nations, qui s'est soldé par un match nul 1-1, a enregistré des audiences record sur la chaîne « TF1 », lors de la première apparition du nouveau sélectionneur au Stade de France devant le public.

Selon les données de la société « Médiamétrie », rapportées par la chaîne TF1, 7,17 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre en France, pour une part d'audience de 41 %, tandis que le nombre de téléspectateurs est monté jusqu'à 8,2 millions au pic de la diffusion, un record pour un match de Ligue des nations sur la chaîne depuis 5 ans.

Ces chiffres viennent confirmer l'ampleur de l'intérêt suscité par les matchs de l'équipe de France depuis que Zidane a pris les commandes, alors que la chaîne misait sur une hausse des audiences avec le retour de l'ancien entraîneur sur le devant de la scène et sa prise en main de la sélection dans les compétitions de Ligue des nations.

Le premier match de la France sous la direction de Zidane, face à la Turquie et soldé par une victoire des Bleus 1-0, avait rassemblé 6,82 millions de téléspectateurs sur TF1, pour 37,7 % de part de marché.

Il y a 3 jours, la confrontation entre la Belgique et la France, elle aussi conclue par une victoire de l'équipe de France 1-0, a enregistré près de 6,39 millions de téléspectateurs, pour 32,9 % de part de marché, avant que les chiffres ne remontent de nouveau lors de la confrontation contre l'Italie au Stade de France.

TF1 attend avec impatience le prochain match face à la Belgique, lundi soir, qu'elle considère comme la dernière occasion durant l'actuelle trêve internationale de renforcer les audiences, une rencontre lors de laquelle la sélection belge cherchera à réagir après sa défaite à l'aller et à reprendre la tête du groupe au Stade de France.